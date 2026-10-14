В Германии вводят налог на «сахар»: сколько придется платить

Федеральное правительство Германии договорилось о введении налога на сладкие напитки с июля 2027 года. Размер сбора будет зависеть от содержания сахара. Об этом сообщает немецкое издание AUSNEWS со ссылкой на RND и проект правительственного решения.

Федеральний уряд Німеччини домовився про запровадження податку на солодкі напої з липня 2027 року. Розмір збору залежатиме від вмісту цукру.

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Сколько составит налог

Для напитков, содержащих от 5 граммов сахара на 100 мл, ставка будет составлять 26 евроцентов за литр.

Если содержание сахара превышает 8 г на 100 мл, ставка вырастет до 32 евроцентов за литр.

Для небольших производителей предусмотрено исключение: компании, производящие менее 1 млн литров сладких напитков в год, налог не будут платить.

Сколько планируют получить в бюджет

Правительство рассчитывает, что в 2027 году новый налог принесет около 690 млн. евро.

В 2028 году ожидаемые поступления оценивают в 925 млн евро, а в дальнейшем — примерно в 880 млн евро в год.

Для чего вводят налог

По замыслу правительства новый сбор должен одновременно увеличить бюджетные поступления и стимулировать производителей уменьшать содержание сахара в напитках.

Инициативу продвигает министр финансов и вицеканцлер Ларс Клингбайль.

В Германии спорят из-за нового сбора

Против налога выступила часть представителей ХДС/ХСС и земельных правительств.

Критики считают, что новый сбор приведет к удорожанию напитков и дополнительной нагрузке на производителей и потребителей.

Премьер-министр Гессена Борис Райн назвал его «налогом на подорожание» и предупредил о возможных негативных последствиях для средних производителей напитков.

В то же время сторонники инициативы настаивают, что налог должен стимулировать сокращение потребления сахара и изменение рецептуры продукции.