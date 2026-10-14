На Парижском автосалоне дебютировал новый флагманский 7-местный кроссовер от BYD. BYD Atto 8 — это первый семиместный электрический флагман BYD для Европы, пишет «Укравтопром».
BYD показала новый флагманский электрокроссовер Atto 8 для Европы (фото)
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Что известно о новинке
- Размеры авто (Д/Ш/В): 5040/1996/1760 мм. Колесная база — 2950 мм.
- Объем багажника при сложенном третьем ряду достигает 1960 л. Также есть передний багажник на 136 л.
- Батарея LFP Blade второго поколения на 115 кВтч, обеспечивающая запас хода до 653 км.
- На сверхбыстрых терминалах BYD Flash зарядка до 97% занимает 9 мин.
- Заднеприводная модификация Design развивает 455 л.
- Разгон до сотни за 5,8 секунды.
- В стандартную комплектацию входят медиасистема с поворотным экраном 15,6″, цифровая приборная панель 10,25″, проекционный дисплей и аудиосистема.
- Все сиденья первого и второго рядов имеют подогрев, вентиляцию и массаж.
В шоу-румах Европы новинка появится в I кв. 2027 года.
Источник: Минфин
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