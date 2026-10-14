Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,2 млрд

Министерство финансов США сообщило о назначении Bank of America штрафа в размере $1,2 млрд за нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег и соблюдению санкций.

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За что оштрафовали

Это третье по величине взыскание в истории ведомства. Из общей суммы $750 млн получит Управление контролера денежного обращения США (OCC) — крупнейший штраф за всю историю этого регулятора.

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) установило, что Bank of America не принял достаточных мер против китайских сетей по отмыванию денег на юго-западной границе США. Минфин считает это направление одним из приоритетных из-за активности картелей и незаконного оборота наркотиков.

В FinCEN также заявили, что банк признал умышленное нарушение закона о банковской тайне 1970 года, который обязывает банки помогать государству выявлять и предотвращать отмывание денег.

Кроме того, Bank of America согласился выплатить $11,6 млн Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) для урегулирования претензий по предполагаемым нарушениям санкционных программ в отношении России, Беларуси, Ирана, Мьянмы и Сомали, а также ограничений, связанных с наркотрафиком и международным терроризмом.

Что говорят в банке

Bank of America заявил, что несет ответственность за соблюдение требований, связанных с финансовыми преступлениями, а также что вложил миллиарды долларов в технологии противодействия финансовым преступлениям и направил на эту работу тысячи сотрудников. Заявление банка передает Associated Press.

В истории Минфина США было всего два взыскания, превосходивших нынешнее по размеру: в отношении криптобиржи Binance на сумму около $4 млрд в 2023 году и против канадского TD Bank примерно на $3 млрд в 2024 году.