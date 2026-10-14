Репетиторы в Украине подорожали на 16,3%: сколько стоит час занятий

Репетиторы Украины за год подорожали на 16,3%. Дополнительное обучение все меньше ограничивается школьной программой, а среди набирающих популярность направлений — психологическая поддержка. Об этом говорится в исследовании агентства рационального маркетинга Inweb и образовательной платформы BUKI.

Репетиторы Украины за год подорожали на 16,3%.

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Репетиторы подорожали на 16,3% за год

На начало 2026 среднее индивидуальное занятие стоит около 374 грн в час, и цена зависит от предмета, квалификации преподавателя и города: самые дорогие — предметы НМТ и популярные иностранные языки, более дешевые — история Украины, география или занятия для младших классов.

Подготовка к НМТ, например, стоит около 395 грн/час в Киеве, 334 грн — в Одессе, 313 грн — во Львове.

Репетиторов ищут не только для школы

Школьные предметы формируют 31,6% спроса, однако значительная часть обучения связана с другими целями. 25,9% заявок приходится на изучение языков для работы, переезда или обучения за границей, еще 5,2% — на другие взрослые направления и переквалификацию.

Учятся украинцы и для себя: 11,8% спроса приходится на хобби-направления. Среди самых популярных — вокал, игра на фортепиано и гитаре, рисование и шахматы. Наибольшую долю всех заявок формируют языки — 54,3%, а среди отдельных предметов лидируют английский, математика и немецкий.

Украинцы чаще выбирают направления, связанные с благополучием

В 2026 году среди направлений, которые увеличили свою долю в спросе, психологическая поддержка, история Украины и занятия с логопедом. В то же время, традиционные языковые направления — английское, польское и немецкое — часть позиций потеряли.

Это показывает изменение структуры образовательного спроса: наряду с обучением для школы, работы или переезда, место занимают направления, связанные с личными потребностями и поддержкой.