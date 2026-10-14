В среду, 14 октября, средний курс доллара прибавил 7 копеек в покупке и 4 копейки в продаже. Курс евро прибавил 10 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.
Курс валют 14 октября: евро прибавил до 10 копеек, доллар — до 7 копеек
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,86−45,37 грн. Евро покупают за 50,24 грн, а продают за 50,91 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,05−45,25 грн, евро — 50,75−51,00 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 45,09−45,12 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,56−50,57 грн.
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Источник: Минфин
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