Курс валют 14 октября: евро прибавил до 10 копеек, доллар — до 7 копеек

В среду, 14 октября, средний курс доллара прибавил 7 копеек в покупке и 4 копейки в продаже. Курс евро прибавил 10 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.

В среду, 14 октября, средний курс доллара прибавил 7 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,86−45,37 грн. Евро покупают за 50,24 грн, а продают за 50,91 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,05−45,25 грн, евро — 50,75−51,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,09−45,12 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,56−50,57 грн.

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