После закрытия межбанка во вторник, 13 октября, курс доллара прибавил 4 копейки в покупке и столько же в продаже. Евро подорожал на 14 копеек в покупке и на 13 в продаже.
Курс валют 13 октября: как закрылся межбанковский рынок
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Валютный рынок
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Открытие 13 октября
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Закрытие 13 октября
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Изменения
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45,05/45,08
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45,09/45,12
|
4/4
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50,37/50,39
|
50,51/50,52
|
14/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,79−45,33 грн. Евро покупают за 50,14 грн., а продают за 50,83 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,05−45,21, евро - 50,70−51,00 грн.
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Источник: Минфин
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