Три группы, которые могут затронуть новые условия отсрочки: что известно об изменениях в мобилизации

В Украине обсуждают возможный пересмотр оснований для отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью, людей, имеющих родственников с инвалидностью, и тех, кто осуществляет постоянный уход за близкими. Также могут измениться правила бронирования работников и критерии определения критически важных предприятий. Омбудсман Дмитрий Лубинец отмечает , что речь идет только о возможных законодательных изменениях, а не о принятом законе.

Новые правила мобилизации пока не приняты: что известно о ситуации с отсрочками и бронированием

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В Украине обсуждают возможные изменения в законодательство о мобилизации, которые могут повлиять на право отдельных категорий граждан на отсрочку от призыва, а также на правила бронирования военнообязанных работников. В то же время окончательных решений нет, а законопроект не поступал в Офис омбудсмена.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал не воспринимать предложения об изменениях как принятые решения и не делать преждевременных выводов о возможном ограничении прав граждан.

«Речь идет о возможных законодательных изменениях, а не о принятом законе», — пишет Лубинец.

Кого могут затронуть изменения в отсрочках

Среди обсуждаемых в публичном пространстве предложений — введение дополнительных условий для получения отсрочки родителями детей с инвалидностью, гражданами, имеющими родственников с инвалидностью, и людьми, которые постоянно ухаживают за членами семьи.

Также могут быть пересмотрены квоты на бронирование военнообязанных работников, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и энергетики. Отдельно идет речь о возможных изменениях критериев, по которым предприятия признают критически важными.

По словам Омбудсмана, оценивать такие инициативы до появления соответствующих документов преждевременно. Он отметил, что Офис омбудсмана не получал законопроект, поэтому пока не может дать ему официальную правовую оценку.

«Защита прав детей, в том числе детей с инвалидностью, поддержка людей, нуждающихся в постоянном уходе, и их семей — чрезвычайно важные», — говорится в сообщении.

Что говорит омбудсман о возможных ограничениях

Лубинец подчеркнул, что при проработке соответствующих документов особое внимание будет уделяться возможным рискам для прав детей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе, и членов их семей. По его мнению, новые требования не должны приводить к необоснованному сужению прав человека.

Пересмотр правил бронирования, по позиции омбудсмена, также должен учитывать потребности обороны, непрерывную работу критической инфраструктуры и защиту трудовых прав. Критерии определения критически важных предприятий и квоты бронирования должны быть четкими и предсказуемыми.

Когда соответствующие проекты нормативно-правовых актов поступят в Офис омбудсмена, они будут проработаны в пределах полномочий учреждения. При необходимости Лубинец обещает дать правовую оценку предложенным изменениям.

Он также подчеркнул, что обеспечение обороноспособности Украины должно происходить с соблюдением Конституции и международных стандартов в области прав человека.