Во вторник, 13 октября, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 12 копеек — до 89,48 грн/л, а дизельного горючего — на 6 копеек, до 98,74 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Автогаз добавил 46 копеек: цены на топливо 13 октября
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как изменились цены
- Бензин А-95 премиум подорожал на 9 копеек — до 93,50 грн/л.
- Средняя цена А-95 выросла до 89,48 грн/л, А-92 — на 6 копеек, до 86,06 грн/л.
- Дизельное топливо подорожало до 98,74 грн/л.
- Автогаз добавил больше — 46 копеек, и теперь его средняя цена составляет 46,70 грн/л.
Таким образом, 13 октября подорожали все главные виды горючего.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии