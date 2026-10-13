Автогаз добавил 46 копеек: цены на топливо 13 октября

Во вторник, 13 октября, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 12 копеек — до 89,48 грн/л, а дизельного горючего — на 6 копеек, до 98,74 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».