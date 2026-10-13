Доллар поднялся выше 45 грн, а евро прибавил 19 копеек: курс НБУ на 14 октября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 14 октября, на уровне 45,08 грн/$. По сравнению с 13 октября американская валюта подорожала на 13 копеек — накануне официальный курс составил 44,95 грн/$. Таким образом, доллар снова поднялся выше отметки в 45 грн.