Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 14 октября, на уровне 45,08 грн/$. По сравнению с 13 октября американская валюта подорожала на 13 копеек — накануне официальный курс составил 44,95 грн/$. Таким образом, доллар снова поднялся выше отметки в 45 грн.
Доллар поднялся выше 45 грн, а евро прибавил 19 копеек: курс НБУ на 14 октября
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Евро подорожал на 19 копеек
Официальный курс евро на 14 октября установлен на уровне 50,43 грн/€.
Это на 19 копеек больше 13 октября, когда европейская валюта стоила 50,24 грн.
Итак, на 14 октября обе основные валюты подорожали: доллар — до 45,08 грн, евро — до 50,43 грн.
Источник: Минфин
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