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13 октября 2026, 15:37 Читати українською

Импорт легковых автомобилей в сентябре обеспечил 6,2 млрд грн таможенных платежей

В прошлом месяце в Государственный бюджет Украины перечислено 75,2 млрд грн таможенных платежей, что на 8,6 млрд грн или 12,9% больше показателя сентября 2025 года, сообщает ГТСУ.

В прошлом месяце в Государственный бюджет Украины перечислено 75,2 млрд грн таможенных платежей, что на 8,6 млрд грн или 12,9% больше показателя сентября 2025 года, сообщает ГТСУ.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахОсновными бюджетоформирующими товарами, обеспечившими наибольшие поступления в бюджет в сентябре, стали:нефтепродукты — 22,4 млрд грн;легковые автомобили — 6,2 млрд грн;газ природный, газы нефтяные — 2,1 млрд.
У минулому місяці до Державного бюджету України перераховано 75,2 млрд грн митних платежів, що на 8,6 млрд грн або 12,9% більше показника вересня 2025 року.
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►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Основными бюджетоформирующими товарами, обеспечившими наибольшие поступления в бюджет в сентябре, стали:

  • нефтепродукты — 22,4 млрд грн;
  • легковые автомобили — 6,2 млрд грн;
  • газ природный, газы нефтяные — 2,1 млрд грн;
  • аппараты электрические телефонные — 1,4 млрд грн;
  • моторные транспортные средства — 1,2 млрд грн;
  • продукты, содержащие табак, никотин и их заменители — 937 млн грн;
  • машины автоматической обработки информации — 822 млн грн;
  • части и устройства транспортных средств — 745 млн грн;
  • шины и покрышки пневматические резиновые новые — 680 млн грн.;
  • аккумуляторы электрические — 663 млн грн.
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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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