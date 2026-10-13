В прошлом месяце в Государственный бюджет Украины перечислено 75,2 млрд грн таможенных платежей, что на 8,6 млрд грн или 12,9% больше показателя сентября 2025 года, сообщает ГТСУ.
Импорт легковых автомобилей в сентябре обеспечил 6,2 млрд грн таможенных платежей
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Основными бюджетоформирующими товарами, обеспечившими наибольшие поступления в бюджет в сентябре, стали:
- нефтепродукты — 22,4 млрд грн;
- легковые автомобили — 6,2 млрд грн;
- газ природный, газы нефтяные — 2,1 млрд грн;
- аппараты электрические телефонные — 1,4 млрд грн;
- моторные транспортные средства — 1,2 млрд грн;
- продукты, содержащие табак, никотин и их заменители — 937 млн грн;
- машины автоматической обработки информации — 822 млн грн;
- части и устройства транспортных средств — 745 млн грн;
- шины и покрышки пневматические резиновые новые — 680 млн грн.;
- аккумуляторы электрические — 663 млн грн.
Источник: Минфин
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