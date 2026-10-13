LVMH обвалил сектор люкса: под давлением Hermès, Kering и Richemont

Акции люксового гиганта LMVH подешевели на 1,8% в первый час торгов на Парижской фондовой бирже. Модные дома Hermes и Kering, владеющий брендом Gucci, потеряли 2,7% и 1,9% соответственно. Котировки Richemont, которой принадлежит ювелирная марка Cartier, упали на 2,2% в Швейцарии.

Акции люксового гиганта LMVH подешевели на 1,8% в первый час торгов на Парижской фондовой бирже.

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Что происходит с люксом

LVMH первой среди люксовых компаний опубликовала финансовые результаты за третий квартал, и ее результаты, судя по всему, усилят сомнения в том, что этот рынок сможет в ближайшее время восстановиться, передает Reuters. Наступающий сезон отчетности обещает стать тяжелым для всей индустрии: под давлением оказываются даже самые дорогие марки вроде Hermès, считает Financial Times.

Результаты LVMH считаются барометром всего сектора, и они подчеркнули трудности, с которыми он столкнулся, пишет The Wall Street Journal. Годами производители люкса опирались на растущий средний класс Китая для стимулирования продаж дорогих сумок и одежды. Но затяжной экономический спад и слабые потребительские настроения в стране негативно сказываются на тратах, разрушая надежды на устойчивое укрепление спроса, отмечает издание.

Продажи предметов роскоши в Китае испытывают давление по нескольким фронтам, передает Bloomberg. Осторожность потребителей на фоне общего замедления экономики сдерживает расходы внутри страны и подталкивает некоторых покупателей к более дешевым местным брендам. Одновременно недавняя слабость фондового рынка и ужесточение налогообложения зарубежных активов негативно сказываются на тратах наиболее обеспеченных граждан страны, объясняет агентство.

Кроме того, люксовые марки пострадали из-за конфликта на Ближнем Востоке, затронувшего один из важных для них рынков — ОАЭ, а также разогнавшего инфляцию. Рост стоимости жизни по всему миру сдерживает расходы на необязательные покупки, пишет Bloomberg.

«Эти результаты подтверждают буксующее восстановление и без того хрупкой динамики, наблюдавшейся в начале года», — прокомментировали отчетность LVMH аналитики RBC Capital Markets.

«Тяжело приходится всем. LVMH как масштабный портфель брендов выступает своего рода отраслевым индексом, и результаты других публичных компаний сектора роскоши не могут оказаться существенно лучше», — предупредил соучредитель шанхайской консалтинговой компании Foresight Performance Partners Жак Руазен.