LVMH обвалил сектор люкса: под давлением Hermès, Kering и Richemont

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 октября 2026, 14:54 Читати українською

LVMH обвалил сектор люкса: под давлением Hermès, Kering и Richemont

Акции люксового гиганта LMVH подешевели на 1,8% в первый час торгов на Парижской фондовой бирже. Модные дома Hermes и Kering, владеющий брендом Gucci, потеряли 2,7% и 1,9% соответственно. Котировки Richemont, которой принадлежит ювелирная марка Cartier, упали на 2,2% в Швейцарии.

Акции люксового гиганта LMVH подешевели на 1,8% в первый час торгов на Парижской фондовой бирже.
Акции люксового гиганта LMVH подешевели на 1,8% в первый час торгов на Парижской фондовой бирже.
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит с люксом

LVMH первой среди люксовых компаний опубликовала финансовые результаты за третий квартал, и ее результаты, судя по всему, усилят сомнения в том, что этот рынок сможет в ближайшее время восстановиться, передает Reuters. Наступающий сезон отчетности обещает стать тяжелым для всей индустрии: под давлением оказываются даже самые дорогие марки вроде Hermès, считает Financial Times.

Результаты LVMH считаются барометром всего сектора, и они подчеркнули трудности, с которыми он столкнулся, пишет The Wall Street Journal. Годами производители люкса опирались на растущий средний класс Китая для стимулирования продаж дорогих сумок и одежды. Но затяжной экономический спад и слабые потребительские настроения в стране негативно сказываются на тратах, разрушая надежды на устойчивое укрепление спроса, отмечает издание.

Продажи предметов роскоши в Китае испытывают давление по нескольким фронтам, передает Bloomberg. Осторожность потребителей на фоне общего замедления экономики сдерживает расходы внутри страны и подталкивает некоторых покупателей к более дешевым местным брендам. Одновременно недавняя слабость фондового рынка и ужесточение налогообложения зарубежных активов негативно сказываются на тратах наиболее обеспеченных граждан страны, объясняет агентство.

Кроме того, люксовые марки пострадали из-за конфликта на Ближнем Востоке, затронувшего один из важных для них рынков — ОАЭ, а также разогнавшего инфляцию. Рост стоимости жизни по всему миру сдерживает расходы на необязательные покупки, пишет Bloomberg.

«Эти результаты подтверждают буксующее восстановление и без того хрупкой динамики, наблюдавшейся в начале года», — прокомментировали отчетность LVMH аналитики RBC Capital Markets.

«Тяжело приходится всем. LVMH как масштабный портфель брендов выступает своего рода отраслевым индексом, и результаты других публичных компаний сектора роскоши не могут оказаться существенно лучше», — предупредил соучредитель шанхайской консалтинговой компании Foresight Performance Partners Жак Руазен.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
13 октября 2026, 16:40
#
Якщо в Україні в держслужбовця різного рангу, працівника правоохоронних органів, судів і прокуратури і т.д. є речі люксового гіганта LMVH — відразу можна порушувати кримінальну справу про незаконне збагачення та перевищеня службових обов’язків)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами