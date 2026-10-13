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13 октября 2026, 14:30 Читати українською

Пенсии в Украине: доля пенсионеров с выплатами более 5 и 10 тысяч гривен выросла за год

Еще год назад самую многочисленную группу среди украинских пенсионеров составляли те, кто получал от 3 до 4 тысяч гривен: таких было 32%. Теперь их доля сократилась до 24%, а самой большой стала группа с выплатами от 5 до 10 тысяч гривен: 37% против 29% в прошлом году, сообщил Пенсионный фонд.

Еще год назад самую многочисленную группу среди украинских пенсионеров составляли те, кто получал от 3 до 4 тысяч гривен: таких было 32%.
За год доля пенсионеров с выплатами от 5 до 10 тысяч гривен выросла с 29% до 37%
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Всего в Украине 10 миллионов пенсионеров. Год назад самой многочисленной группой были пенсионеры с выплатами от 3 до 4 тысяч. Впрочем, октябрьские «снимки» пенсионной картины, сделанные с разницей в год (по состоянию на 1 октября 2026 года и 1 октября 2025 года), показывают изменения. По данным ПФУ, пенсионеров с более высокими выплатами стало больше.

Сдвиг произошел по всей шкале. Группу с высокими пенсиями, более 10 тысяч гривен, за год пополнили: ее доля выросла с 15,05% до 19,02%. Не считая того, шкалы движение обратное. Пенсионеров с выплатами от 4 до 5 тысяч гривен стало меньше: 17,16% против 20,58% в прошлом. Самая маленькая группа с пенсией до 3 тысяч гривен почти не сдвинулась с места: 3,40% против 3,66%.

Если усреднить, то, по данным фонда, средняя пенсия в стране составляет 7287,81 грн. Отдельно сосчитали тех, кто, получая пенсию, продолжает работать. Таких 2,8 миллиона и их средняя пенсия выше: 8019,18 гривны.

Читайте также: Есть ли «дыра» в Пенсионном фонде и хватит ли средств на пенсии: Гетманцев о 251,3 млрд грн

Какие пенсии в Украине назначают чаще всего?

Преимущественно по возрасту: такие пенсии получают 72,25% пенсионеров.

Еще 15,12% получают пенсию по инвалидности.

Около 7,10% — из-за потери кормильца.

Остальные выплаты встречаются реже. За выслугу лет пенсия назначена 5,00% пенсионеров, социальная — 0,49%, а пожизненное содержание судей — 0,04%.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BigBend
BigBend
13 октября 2026, 17:21
#
І чому ж грошей в бюджеті не вистачає?
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