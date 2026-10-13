Украинские ФЛП в Польше столкнулись с ограничениями на найм иностранцев: какие есть варианты

Иностранцы, в частности граждане Украины, ведущие в Польше индивидуальную хозяйственную деятельность — JDG, могут иметь ограничения по прямому найму работников-иностранцев, если для их трудоустройства требуются специальные документы через центр занятости или воеводу. Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

Иностранцы, в частности граждане Украины, ведущие в Польше индивидуальную хозяйственную деятельность — JDG, могут иметь ограничения по прямому найму работников-иностранцев

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По данным компании, проблема касается, в частности, украинских предпринимателей, желающих трудоустраивать соотечественников со статусом PESEL UKR или граждан других стран вне ЕС.

Кого нельзя оформить по стандартным процедурам

Как объясняют в Gremi Personal, для отдельных предпринимателей-JDG могут быть недоступны процедуры трудоустройства иностранцев через powiadomienie, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy или zezwolenie na pracę.

В то же время они могут без ограничений нанимать граждан Польши, стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также иностранцев, уже имеющих полный доступ к польскому рынку труда — например, на основании постоянного проживания или статуса долгосрочного резидента ЕС.

Какие альтернативы

В Gremi Personal называют три основных варианта.

Первый — создание sp. z oo, аналог украинского ООО. Однако такая форма бизнеса предусматривает дополнительные административные, бухгалтерские и финансовые расходы.

Второй — сотрудничество с иностранными предпринимателями по договорам B2B. Такой формат возможен только при реальной самостоятельности исполнителя. Если фактически отношения имеют признаки трудовых, B2B-модель может быть подвергнута сомнению.

Третий вариант — сотрудничество с агентством временного трудоустройства. В таком случае именно агентство становится официальным работодателем иностранца, оформляет необходимые документы, платит налоги и взносы в ZUS, а предприниматель пользуется услугами работника на основании договора с агентством.

Какие ограничения действуют для временной работы

Для временной работы действуют отдельные правила характера и продолжительности работы.

Общий предел составляет 18 месяцев в течение 36 месяцев для одного работника у одного работодателя-пользователя. Кроме того, временным работникам нельзя поручать работы, которые законодательство относит к особо опасным.

В Gremi Personal советуют перед заключением договора проверять, внесено ли агентство в реестр KRAZ, имеет ли оно необходимые полномочия для работы с иностранцами и может ли легально оформить конкретного работника.

Сколько украинцев ведут бизнес в Польше

По данным Польского экономического института, в 2022—2025 годах украинцы зарегистрировали в Польше 109,1 тыс. JDG.

Только в 2025 году было открыто 31,4 тыс. подобных бизнесов. Чаще всего украинские предприниматели работали в строительстве — 24%, а также в телекоммуникациях и компьютерном программировании — 13%.

По оценке Deloitte и УВКБ ООН, экономический вклад украинских беженцев в 2025 году составил около 2,4% ВВП Польши, или около 94 млрд злотых. Уровень их занятости возрос до 76% по сравнению с 69% годом ранее.

В Gremi Personal отмечают, что возможность легально привлекать иностранных работников важна как для развития украинского бизнеса в Польше, так и для доступа украинцев к работе.