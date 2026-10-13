Курс доллара пошел вверх: как изменились цены 13 октября

Во вторник, 13 октября, средний курс доллара прибавил 8 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Курс евро потерял 1 копейку в покупке и 1 копейку в продаже.

Во вторник, 13 октября, средний курс доллара прибавил 8 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Курс евро потерял 1 копейку в покупке и 1 копейку в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны по отношению к доллару составляют 44,76−45,30 грн. Евро покупают за 50,10 грн., а продают за 50,81 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,00−45,20 грн, евро — 50,65−50,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,05−45,08 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,37−50,39 грн.

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