Во вторник, 13 октября, средний курс доллара прибавил 8 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Курс евро потерял 1 копейку в покупке и 1 копейку в продаже.
Курс доллара пошел вверх: как изменились цены 13 октября
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны по отношению к доллару составляют 44,76−45,30 грн. Евро покупают за 50,10 грн., а продают за 50,81 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,00−45,20 грн, евро — 50,65−50,90 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 45,05−45,08 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,37−50,39 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 21 незарегистрированный посетитель.
Комментарии