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13 октября 2026, 10:17 Читати українською

Самые богатые страны мира в 2026 году: кто обогнал США по ВВП на душу населения

Лихтенштейн в 2026 году занял первое место в мире по ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности. Показатель страны составляет $195,4 тыс. на человека. Рейтинг Visualcapitalist базируется на прогнозах Международного валютного фонда «Мирового экономического обзора». Данные приведены в текущих ценах и скорректированы по паритету покупательной способности.

Лихтенштейн в 2026 году занял первое место в мире по ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности.
Лихтенштейн в 2026 году занял первое место в мире по ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности.
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Кто вошел в топ-10

Второе место занял Сингапур — $173,7 тыс., третье — Ирландия — $159,1 тыс… Далее следуют Люксембург — $156,7 тыс., Макао — $140,4 тыс., Норвегия — $115,5 тыс., Катар — $112,3 тыс., тыс., Швейцария. и Бруней — $97,9 тыс.

США заняли 12 место с показателем $94,4 тыс. на душу населения.

Гайана опередила США

Одним из наиболее заметных примеров роста стала Гайана. В 2026 году ее ВВП на душу населения по ПКС прогнозируется на уровне $95,5 тыс., что выше, чем в США.

Резкий рост связан с нефтяным бумом. Добыча нефти в стране началась только в конце 2019 г., после чего доходы от экспорта начали поддерживать инфраструктурные проекты и инвестиции.

Почему Ирландия так высоко в рейтинге

Ирландия поднялась на третье место в мире и на второе в Европе. Ее показатель в 2026 году оценивается в $159,1 тыс. на человека.

В то же время, высокий ВВП Ирландии в значительной степени связан с деятельностью транснациональных корпораций и переносом в страну активов и интеллектуальной собственности. Поэтому показатель ВВП может существенно отличаться от фактических доходов домохозяйств.

ВВП на душу населения — не то же, что личное богатство

Этот рейтинг показывает объем экономического производства на одного жителя, а не среднюю зарплату или состояние населения.

Именно поэтому высокий показатель ВВП на душу населения не означает автоматически, что у каждого гражданина страны есть соответствующий уровень доходов или благосостояния.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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