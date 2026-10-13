В ЕС меняют правила для иностранных банков: что будет со счетами клиентов в Германии

С 11 января 2027 года в Германии начнут действовать новые правила для банков из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону. Речь идет, в частности, о банках из Швейцарии, Великобритании, США и Турции. Изменения, связанные с новой банковской директивой ЕС CRD VI, пишет Аusnews.

С 11 января 2027 года в Германии начнут действовать новые правила для банков из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.

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Это не значит, что счета в иностранных банках автоматически запретят. Однако для части клиентов условия обслуживания могут измениться, а некоторые банки могут решить прекратить работу с резидентами Германии.

Что изменяет CRD VI

По новым правилам банки из стран вне ЕЭС не смогут в обычном режиме предоставлять в ЕС ряд базовых банковских услуг напрямую из-за границы.

Для этого им, как правило, придется открыть в ЕС лицензированный филиал.

В первую очередь правила касаются приемки вкладов, кредитования, а также предоставления банковских гарантий и поручительств.

Для частных клиентов наиболее чувствительным является вопрос счетов и депозитов.

Что могут сделать иностранные банки

Если банк из страны вне ЕЭС хочет и дальше полноценно обслуживать клиентов в Германии, ему придется выполнять новые регуляторные требования.

Это подразумевает, в частности, достаточный уровень капитала и ликвидности, постоянное руководство филиалом и регулярную отчетность перед надзорными органами.

Если банк не захочет нести дополнительные расходы, он может ограничить перечень услуг или прекратить обслуживание части клиентов.

Что будет со старыми счетами

Для договоров, заключенных до 11 июля 2026, предусмотрена переходная защита.

Новые требования по обязательному филиалу не должны автоматически распространяться на такие договоры.

В то же время, это не означает, что банк обязан обслуживать счет бессрочно. Если условия договора позволяют его расторжению, банк все равно может закрыть счет.

Отдельно регулятор может обратить внимание на существенные изменения действующего договора, например продление срока или существенное увеличение кредитного лимита.

Можно ли будет открыть новый счет за пределами ЕС

Да, но важную роль будет играть принцип reverse solicitation — когда клиент сам обращается в иностранный банк, а банк до этого не рекламировал свои услуги.

В таком случае требование открытия филиала может не применяться.

Впрочем, для самого банка это создает дополнительные риски и затраты на подтверждение того, что инициатива действительно исходила от клиента. Потому некоторые банки могут просто отказывать резидентам Германии в открытии новых счетов.

Что нужно знать клиентам

Новые правила не предусматривают автоматическое закрытие всех счетов в банках вне ЕС.

Однако клиентам в Германии, имеющим счета в банках США, Великобритании, Швейцарии, Турции или других стран вне ЕЭС, следует внимательно следить за сообщениями своих банков накануне 2027 года.

Фактическая судьба счета зависит не только от директивы CRD VI, но и от того, как конкретный банк адаптируется к новым требованиям.