Украинские правоохранители совместно с немецкими коллегами разоблачили сеть мошеннических колл-центров, участники которой, по данным следствия, обманули 135 граждан Германии более €4,3 млн. Под видом брокеров злоумышленники предлагали инвестировать в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины .
135 обманутых инвесторов и €4,3 млн убытков: в Украине разоблачили криптомошенников
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Как работала мошенническая схема
По данным следствия, участники группировки представлялись финансовыми консультантами и брокерами.Через мессенджеры и IP-телефонию они убеждали потенциальных жертв вкладывать деньги в финансовые инструменты через подконтрольные псевдоброкерские платформы.
После установления доверия мошенники помогали потерпевшим открывать счета на криптовалютных биржах, покупать цифровые активы и переводить их на подконтрольные счета.
В отдельных случаях фигуранты получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших.
В дальнейшем деньги проводились через банковские счета, криптобиржи и транзитные криптогаманцы, конвертировали и распределяли между участниками организации.
Что изъяли во время обысков
Расследование проводилось в рамках международной операции Trade с участием правоохранителей Украины и Германии.
В августе и сентябре 2026 года полицейские провели в общей сложности 56 обысков в Киеве и четырех областях.
В ходе следственных действий изъяли:
- Около 600 тыс. грн наличными.
- Более $90 тыс.
- Аппаратные криптокошельки.
- Мобильные телефоны, SIM-карты и компьютерная техника.
- Документы и другие вещественные подтверждения.
По результатам операции правоохранители задержали четырех участников группировки, среди которых вероятный организатор и три исполнителя.
Что ждет подозреваемых
Четверым задержанным и еще одному вероятному сообщнику сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном преступной организацией, а также в создании, руководстве такой организацией или участии в ней.
По инкриминируемым статьям Уголовного кодекса Украины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал четырём фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей, еще одному — домашний арест.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников группировки и потерпевших. Виновность подозреваемых должен установить суд.
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