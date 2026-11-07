135 обманутых инвесторов и €4,3 млн убытков: в Украине разоблачили криптомошенников

Украинские правоохранители совместно с немецкими коллегами разоблачили сеть мошеннических колл-центров, участники которой, по данным следствия, обманули 135 граждан Германии более €4,3 млн. Под видом брокеров злоумышленники предлагали инвестировать в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины .

Украинские правоохранители совместно с немецкими коллегами разоблачили сеть мошеннических колл-центров, участники которой, по данным следствия, обманули 135 граждан Германии более €4,3 млн.

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Как работала мошенническая схема

По данным следствия, участники группировки представлялись финансовыми консультантами и брокерами.Через мессенджеры и IP-телефонию они убеждали потенциальных жертв вкладывать деньги в финансовые инструменты через подконтрольные псевдоброкерские платформы.

После установления доверия мошенники помогали потерпевшим открывать счета на криптовалютных биржах, покупать цифровые активы и переводить их на подконтрольные счета.

В отдельных случаях фигуранты получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших.

В дальнейшем деньги проводились через банковские счета, криптобиржи и транзитные криптогаманцы, конвертировали и распределяли между участниками организации.

Что изъяли во время обысков

Расследование проводилось в рамках международной операции Trade с участием правоохранителей Украины и Германии.

В августе и сентябре 2026 года полицейские провели в общей сложности 56 обысков в Киеве и четырех областях.

В ходе следственных действий изъяли:

Около 600 тыс. грн наличными.

Более $90 тыс.

Аппаратные криптокошельки.

Мобильные телефоны, SIM-карты и компьютерная техника.

Документы и другие вещественные подтверждения.

По результатам операции правоохранители задержали четырех участников группировки, среди которых вероятный организатор и три исполнителя.

Что ждет подозреваемых

Четверым задержанным и еще одному вероятному сообщнику сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном преступной организацией, а также в создании, руководстве такой организацией или участии в ней.

По инкриминируемым статьям Уголовного кодекса Украины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал четырём фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей, еще одному — домашний арест.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников группировки и потерпевших. Виновность подозреваемых должен установить суд.