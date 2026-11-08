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8 ноября 2026, 10:19 Читати українською

Инвестор, предсказавший кризис 2008 года, сократил ставку против одного из бенефициаров ИИ-бума

Американский инвестор Майкл Бюрри, известный своими ставками против ипотечного рынка США в преддверии финансового кризиса 2008 года, сообщил о сокращении на 75% позиции в пут-опционах на акции производителя промышленной техники Caterpillar. По его словам, перед продажей части контрактов их стоимость выросла примерно в четыре раза. Об этом Бюрри написал 6 ноября в своем блоге Cassandra Unchained.

Американский инвестор Майкл Бюрри, известный своими ставками против ипотечного рынка США в преддверии финансового кризиса 2008 года, сообщил о сокращении на 75% позиции в пут-опционах на акции производителя промышленной техники Caterpillar.
Бюрри продал три четверти позиции
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Почему Бюрри сократил позицию

Пут-опционы дают инвестору право продать актив по заранее определенной цене. Их используют для защиты от падения котировок или заработка по снижению стоимости акций.

По словам Бюрри, после четырехкратного роста стоимости опционов он продал три четверти позиции.

При этом рыночная стоимость оставшихся контрактов примерно соответствует сумме начальной позиции, открытой в конце второго квартала.

Это означает, что инвестор частично реализовал прибыль, сохранив возможность заработать на дальнейшем падении котировок Caterpillar. Точную сумму полученной прибыли он не раскрыл.

Против каких компаний еще ставит инвестор

Накануне 5 ноября Бюрри также рассказал об изменениях в своем портфеле.

В частности, он:

  • Сократил на 25% позицию в пут-опционах на VanEck Semiconductor ETF, инвестирующего в акции производителей полупроводников.

  • Сообщил о намерении сохранить оставшиеся пут-опционы на этот фонд, а также на акции Palantir, Oracle и ETF Invesco QQQ Trust.

  • Увеличил инвестиции в латиноамериканскую компанию электронной коммерции MercadoLibre.

Бюрри положительно оценивает долгосрочные перспективы MercadoLibre, несмотря на то, что ее квартальная прибыль оказалась ниже ожиданий аналитиков.

В сообщении от 5 ноября он отметил, что компания продолжает создавать конкурентные преимущества, которые могут защищать ее бизнес в течение длительного времени.

Что происходит с акциями технологических компаний

Решение Бюрри раздалось на фоне резкого падения американского фондового рынка.

В четверг, 5 ноября, индекс Nasdaq Composite обрушился на 5,5% и перешел в зону коррекции, потеряв более 10% от предыдущего максимума.

Индекс S&P 500 снизился на 4,4%, а Dow Jones — на 3,4%. Наибольшее давление ощутили технологические компании и полупроводниковые производители.

Падение основных индексов США 5 ноября 2026 года

В пятницу, 6 ноября, американские акции частично отыграли потери: Nasdaq Composite вырос на 1,1%, а S&P 500 — на 0,3%, однако оба индекса завершили неделю со снижением.

Caterpillar относится к компаниям, которые получают дополнительный спрос на оборудование благодаря строительству дата-центров, в частности, на генераторы для их энергообеспечения.

Поэтому позиция Бюрри против акций компании привлекает внимание на фоне беспокойства инвесторов по оценкам бизнесов, связанных с развитием искусственного интеллекта.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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