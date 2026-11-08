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8 ноября 2026, 9:59 Читати українською

От €3400 до €6900 в месяц: какие зарплаты предлагают в государственном секторе Германии

В государственном секторе Германии, где работают около 5,5 млн человек, зарплаты в зависимости от должности, квалификации и опыта могут составлять от €3 400 до €7 000 в месяц. Размер оплаты труда обычно определяется коллективными договорами, а не индивидуальными договоренностями с работодателем. Об этом сообщает AUSNEWS со ссылкой на актуальные вакансии германских работодателей.

В государственном секторе Германии, где работают около 5,5 млн человек, зарплаты в зависимости от должности, квалификации и опыта могут составлять от €3 400 до €7 000 в месяц.
В госсекторе Германии, зарплаты в зависимости от должности, квалификации и опыта могут составлять от €3 400 до €7 000 в месяц.
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Сколько зарабатывают работники госсектора

В Германии зарплаты работников государственных и муниципальных учреждений рассчитывают по тарифным сеткам. Например, водители автобусов в Берлине могут получать более 3400 евро в месяц, а технические менеджеры проектов — до 6900 евро.

Какие доплаты получают работники

К примеру, в берлинской транспортной компании BVG базовая зарплата водителя автобуса составляет €3 236,79 в месяц.

Дополнительно предусмотрено €225 ежемесячной надбавки за управление транспортом.

Работники также могут получать доплаты за работу в ночное время — 25%, в выходные — до 25%, в праздничные дни — 135%.

Кроме того, работодатель предлагает рождественскую премию в €2 100, ежегодные отпускные в €500 и 30 дней отпуска. Эти условия указаны на сайте BVG .

Читайте также: Сколько нужно зарабатывать в Германии в 2026 году, чтобы относиться к среднему классу

От чего зависит размер зарплаты

В государственном секторе Германии используют систему тарифных договоров. Самый распространенный — TVöD, регулирующий оплату труда федеральных и муниципальных работников.

Зарплата зависит от трех основных факторов: тарифного договора (Tarifvertrag), группы оплаты (Entgeltgruppe) и степени стажа (Stufe).

Например, по тарифной сетке TVöD-VKA с мая 2026 года работники 12-й группы получают от €4 415,70 на первой ступени до €6 900,18 на шестой.

Предыдущий опыт работы может оказывать влияние на определение тарифной степени, однако работодатель не всегда засчитывает его полностью.

В то же время, зарплаты государственных служащих со специальным правовым статусом (Beamte) устанавливаются отдельными законами, а не тарифными договорами.

Таким образом, фактический доход работника зависит не только от должности, но от стажа, рабочего времени и предусмотренных доплат.

Ранее «Минфин» писал, что в Германии границы между низким, средним и высоким уровнем доходов существенно зависят от состава домохозяйства. Для человека, который живет сам, средним в 2026 году считается чистый доход от €1 940 до €3 630 в месяц. Такие расчеты приводит германский экономический институт IW.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 ноября 2026, 10:28
#
Я вот сильно извиняюс!
А что водитель автобуса в Берлине, работающий в коммунальном предприятии это сотрудник гос сектора?
Вы лучше расскажите сколько платит налогов в местный бюджет, именно в местный бюджет, орендодатель жилого помещения, и как и куда идут именно эти налоги.

Ну и можете сделать обзор средних цен на продукты или ком услуги и тарифы, что бы всем было понятно какие ,,, рехформы,, нам навязали в 2014 году.
+
0
korvin29
korvin29
8 ноября 2026, 10:52
#
Нам навязывают реформы, что связаны с борьбой с коррупцией и соблюдением законодательства. То что в Германии налоги порядка 50%, то что немцы живут в съемных хатах, про это все знают.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 ноября 2026, 11:48
#
Послушай… мне твою заказную , баляляйку, читать не интересно.
Лучше иди… на форум и там пообсуждай со своими братьями по разуму …пленки. от набу.
+
0
Djmc
Djmc
8 ноября 2026, 13:18
#
По информации, озвученной председателем профильного комитета Верховной Рады Галиной Третьяковой 27 октября 2026 года: Около 500 000 человек получают пенсии по специальному законодательству для бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Из них около 129 000 человек младше 60 лет.
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