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7 ноября 2026, 15:57 Читати українською

ЕС требует ускорить запуск реестров счетов и сейфов для присоединения к системе быстрых платежей SEPA — депутат

Европейская комиссия призвала Украину ускорить принятие законодательства о создании реестров банковских счетов, индивидуальных сейфов физических лиц и бенефициарных владельцев трастов. В то же время, ЕК настаивает на изъятии положений, позволяющих откладывать запуск этих реестров и доступ к ним уполномоченных органов. Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии по Украине, обнародованном 4 ноября 2026 года, пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Европейская комиссия призвала Украину ускорить принятие законодательства о создании реестров банковских счетов, индивидуальных сейфов физических лиц и бенефициарных владельцев трастов.
Европейская комиссия призвала Украину ускорить принятие законодательства о создании реестров банковских счетов, индивидуальных сейфов физических лиц и бенефициарных владельцев трастов.
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Что требует Еврокомиссия

Замечания ЕК касаются законопроекта № 14327-д, который должен приблизить украинское законодательство к европейским стандартам финансового мониторинга и создать предпосылки для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Документ предполагает создание двух механизмов учета:

  • Реестр банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц.
  • Реестра бенефициарных владельцев трастов и подобных правовых образований.

В отчете Еврокомиссия констатирует, что необходимые законодательные изменения остаются заблокированными в Верховной Раде.

Особое внимание Брюссель обращает на положения, предусматривающие отсрочку функционирования реестров и доступ к ним правоохранительных и других уполномоченных органов.

ЕК считает такие нормы проблемными и рекомендует изъять их из законодательного пакета.

Почему возникли замечания

Согласно описанным положениям законопроекта, начало работы реестров и доступ к соответствующей информации предлагается отложить до периода за шесть месяцев до вступления Украины в Европейский Союз.

Фактически это означает, что даже после принятия закона, запуск предусмотренных механизмов может быть отсрочен на неопределенный срок, поскольку дата вступления Украины в ЕС пока не установлена.

Европейские же требования предполагают создание действенных механизмов получения информации о владельцах счетов и сейфов для противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Соответствующие обязательства предусмотрены планом Ukraine Facility: запуск технической инфраструктуры реестра счетов и сейфов и обеспечение доступа компетентных органов запланированы на второй квартал 2027 года.

Читайте также: Переводы евро могут стать проще и дешевле: Украина готовит вступление в SEPA

Как это связано с вступлением Украины в SEPA

Законопроект № 14327-д направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с требованиями ЕС и критериями Европейского платежного совета для присоединения к SEPA.

SEPA — это единственная зона платежей в евро, позволяющая осуществлять стандартизированные переводы между банками стран-участниц.

Присоединение Украины к SEPA должно создать условия для упрощения платежей в евро для граждан и бизнеса.

В то же время, принятие соответствующего законодательства само по себе не будет означать автоматическое вступление Украины в SEPA: необходимо также выполнение других требований и прохождение процедуры присоединения.

Читайте: НБУ надеется на вступление Украины в SEPA после принятия законов о финмониторинге

На каком этапе законопроект

По данным Верховной Рады, доработанный законопроект № 14327-д зарегистрирован 6 апреля 2026 года. На 7 ноября документ находится на рассмотрении парламента.

Следовательно, Еврокомиссия ожидает от Украины не только принятия законодательных изменений, но и реального функционирования реестров без отсрочки их запуска в будущее вступление страны в ЕС.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Три літри
Три літри
7 ноября 2026, 17:02
#
Європейська комісія закликала Україну прискорити ухвалення законодавства щодо створення реєстрів банківських рахунків, індивідуальних сейфів фізичних осіб та бенефіціарних власників трастів. Водночас ЄК наполягає на вилученні положень, які дозволяють відкладати запуск цих реєстрів і доступ до них уповноважених органів. Про це йдеться у щорічному звіті Єврокомісії щодо України, оприлюдненому 4 листопада 2026 року, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Брехунець розповідає нам що ЄС яка не має жодного стосунку до SEPA вимагає щоб Україна стала єдиною країною в якій є те чого немає не те що в жодній країні ЄС, але немає взагалі ніде в світі — я про реєстр сейфів.

Чи треба зайвий раз нагадувати що для роботи SEPA непотрібний не тільки реєстр сейфів, але навіть реєстр рахунків теж не потрібний.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 ноября 2026, 18:37
#
Три літри

До відома…
В державах Європейського Союзу діють централізовані автоматизовані реєстри
банківських рахунків, які регулюються законодавством ЄС у сфері
протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT).

Правова основа: Вимога щодо створення таких реєстрів чи електронних систем пошуку даних запроваджена європейськими директивами (зокрема Директивою про боротьбу з відмиванням грошей та новим пакетом AML/CFT, включно з Директивою AMLD6 / Directive (EU) 2024/1640).

Що містить реєстр:
Інформацію, яка дозволяє швидко ідентифікувати фізичних
або юридичних осіб, що володіють чи контролюють:
— банківські рахунки (за номерами IBAN, включно з віртуальними IBAN);
— платіжні рахунки та рахунки електронних грошей;
— рахунки в цінних паперах;
— крипто-активні рахунки;
— індивідуальні банківські сейфи.

Чого НЕ містять реєстри:
Дані про рух коштів, баланси (залишки на рахунках) або вміст сейфів у цих реєстрах відсутні. Вони охоплюють лише сам факт наявності/відкриття рахунку та пов’язаних осіб.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 ноября 2026, 18:39
#
Відповідно до Директиви (EU) 2024/1654, національні реєстри банківських рахунків
держав-членів взаємопов'язуються через єдину систему пошуку (BARIS),
що пришвидшує транскордонні розслідування.
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