Европейская комиссия призвала Украину ускорить принятие законодательства о создании реестров банковских счетов, индивидуальных сейфов физических лиц и бенефициарных владельцев трастов. В то же время, ЕК настаивает на изъятии положений, позволяющих откладывать запуск этих реестров и доступ к ним уполномоченных органов. Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии по Украине, обнародованном 4 ноября 2026 года, пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.
ЕС требует ускорить запуск реестров счетов и сейфов для присоединения к системе быстрых платежей SEPA — депутат
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Что требует Еврокомиссия
Замечания ЕК касаются законопроекта № 14327-д, который должен приблизить украинское законодательство к европейским стандартам финансового мониторинга и создать предпосылки для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
Документ предполагает создание двух механизмов учета:
- Реестр банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц.
- Реестра бенефициарных владельцев трастов и подобных правовых образований.
В отчете Еврокомиссия констатирует, что необходимые законодательные изменения остаются заблокированными в Верховной Раде.
Особое внимание Брюссель обращает на положения, предусматривающие отсрочку функционирования реестров и доступ к ним правоохранительных и других уполномоченных органов.
ЕК считает такие нормы проблемными и рекомендует изъять их из законодательного пакета.
Почему возникли замечания
Согласно описанным положениям законопроекта, начало работы реестров и доступ к соответствующей информации предлагается отложить до периода за шесть месяцев до вступления Украины в Европейский Союз.
Фактически это означает, что даже после принятия закона, запуск предусмотренных механизмов может быть отсрочен на неопределенный срок, поскольку дата вступления Украины в ЕС пока не установлена.
Европейские же требования предполагают создание действенных механизмов получения информации о владельцах счетов и сейфов для противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Соответствующие обязательства предусмотрены планом Ukraine Facility: запуск технической инфраструктуры реестра счетов и сейфов и обеспечение доступа компетентных органов запланированы на второй квартал 2027 года.
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Как это связано с вступлением Украины в SEPA
Законопроект № 14327-д направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с требованиями ЕС и критериями Европейского платежного совета для присоединения к SEPA.
SEPA — это единственная зона платежей в евро, позволяющая осуществлять стандартизированные переводы между банками стран-участниц.
Присоединение Украины к SEPA должно создать условия для упрощения платежей в евро для граждан и бизнеса.
В то же время, принятие соответствующего законодательства само по себе не будет означать автоматическое вступление Украины в SEPA: необходимо также выполнение других требований и прохождение процедуры присоединения.
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На каком этапе законопроект
По данным Верховной Рады, доработанный законопроект № 14327-д зарегистрирован 6 апреля 2026 года. На 7 ноября документ находится на рассмотрении парламента.
Следовательно, Еврокомиссия ожидает от Украины не только принятия законодательных изменений, но и реального функционирования реестров без отсрочки их запуска в будущее вступление страны в ЕС.
Комментарии - 3
Брехунець розповідає нам що ЄС яка не має жодного стосунку до SEPA вимагає щоб Україна стала єдиною країною в якій є те чого немає не те що в жодній країні ЄС, але немає взагалі ніде в світі — я про реєстр сейфів.
Чи треба зайвий раз нагадувати що для роботи SEPA непотрібний не тільки реєстр сейфів, але навіть реєстр рахунків теж не потрібний.
До відома…
В державах Європейського Союзу діють централізовані автоматизовані реєстри
банківських рахунків, які регулюються законодавством ЄС у сфері
протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT).
Правова основа: Вимога щодо створення таких реєстрів чи електронних систем пошуку даних запроваджена європейськими директивами (зокрема Директивою про боротьбу з відмиванням грошей та новим пакетом AML/CFT, включно з Директивою AMLD6 / Directive (EU) 2024/1640).
Що містить реєстр:
Інформацію, яка дозволяє швидко ідентифікувати фізичних
або юридичних осіб, що володіють чи контролюють:
— банківські рахунки (за номерами IBAN, включно з віртуальними IBAN);
— платіжні рахунки та рахунки електронних грошей;
— рахунки в цінних паперах;
— крипто-активні рахунки;
— індивідуальні банківські сейфи.
Чого НЕ містять реєстри:
Дані про рух коштів, баланси (залишки на рахунках) або вміст сейфів у цих реєстрах відсутні. Вони охоплюють лише сам факт наявності/відкриття рахунку та пов’язаних осіб.
держав-членів взаємопов'язуються через єдину систему пошуку (BARIS),
що пришвидшує транскордонні розслідування.