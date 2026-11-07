ЕС требует ускорить запуск реестров счетов и сейфов для присоединения к системе быстрых платежей SEPA — депутат

Европейская комиссия призвала Украину ускорить принятие законодательства о создании реестров банковских счетов, индивидуальных сейфов физических лиц и бенефициарных владельцев трастов. В то же время, ЕК настаивает на изъятии положений, позволяющих откладывать запуск этих реестров и доступ к ним уполномоченных органов. Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии по Украине, обнародованном 4 ноября 2026 года, пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Европейская комиссия призвала Украину ускорить принятие законодательства о создании реестров банковских счетов, индивидуальных сейфов физических лиц и бенефициарных владельцев трастов.

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Что требует Еврокомиссия

Замечания ЕК касаются законопроекта № 14327-д, который должен приблизить украинское законодательство к европейским стандартам финансового мониторинга и создать предпосылки для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Документ предполагает создание двух механизмов учета:

Реестр банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц.

Реестра бенефициарных владельцев трастов и подобных правовых образований.

В отчете Еврокомиссия констатирует, что необходимые законодательные изменения остаются заблокированными в Верховной Раде.

Особое внимание Брюссель обращает на положения, предусматривающие отсрочку функционирования реестров и доступ к ним правоохранительных и других уполномоченных органов.

ЕК считает такие нормы проблемными и рекомендует изъять их из законодательного пакета.

Почему возникли замечания

Согласно описанным положениям законопроекта, начало работы реестров и доступ к соответствующей информации предлагается отложить до периода за шесть месяцев до вступления Украины в Европейский Союз.

Фактически это означает, что даже после принятия закона, запуск предусмотренных механизмов может быть отсрочен на неопределенный срок, поскольку дата вступления Украины в ЕС пока не установлена.

Европейские же требования предполагают создание действенных механизмов получения информации о владельцах счетов и сейфов для противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Соответствующие обязательства предусмотрены планом Ukraine Facility: запуск технической инфраструктуры реестра счетов и сейфов и обеспечение доступа компетентных органов запланированы на второй квартал 2027 года.

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Как это связано с вступлением Украины в SEPA

Законопроект № 14327-д направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с требованиями ЕС и критериями Европейского платежного совета для присоединения к SEPA.

SEPA — это единственная зона платежей в евро, позволяющая осуществлять стандартизированные переводы между банками стран-участниц.

Присоединение Украины к SEPA должно создать условия для упрощения платежей в евро для граждан и бизнеса.

В то же время, принятие соответствующего законодательства само по себе не будет означать автоматическое вступление Украины в SEPA: необходимо также выполнение других требований и прохождение процедуры присоединения.

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На каком этапе законопроект

По данным Верховной Рады, доработанный законопроект № 14327-д зарегистрирован 6 апреля 2026 года. На 7 ноября документ находится на рассмотрении парламента.

Следовательно, Еврокомиссия ожидает от Украины не только принятия законодательных изменений, но и реального функционирования реестров без отсрочки их запуска в будущее вступление страны в ЕС.