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7 ноября 2026, 16:20 Читати українською

Норвегия выделяет Украине полмиллиарда крон: деньги пойдут на социальные выплаты

Норвегия выделяет Украине 500 млн норвежских крон (около $53 млн) в поддержку государственного бюджета. Средства будут направлены на финансирование пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и социальных выплат в начале 2027 года. Об этом 6 ноября сообщило Министерство иностранных дел Норвегии.

Норвегия выделяет Украине 500 млн норвежских крон (около $53 млн) в поддержку государственного бюджета.
Норвегія виділяє Україні 500 млн норвезьких крон (близько $53 млн) на підтримку державного бюджету.
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На что потратят деньги

Финансирование будет поступать через многосторонний донорский трастовый фонд Всемирного банка, возмещающий подтвержденные расходы украинского бюджета.

В частности, помощь будет покрывать расходы на:

  • Выплата пенсий и социальной помощи.
  • Заработная плата работников государственного сектора.
  • Обеспечение работы учебных заведений и здравоохранения.
  • Поддержка служб экстренной помощи.

По словам Министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде, поддержка Украины предусматривает не только военную помощь, но и обеспечение стабильной работы государственных услуг в условиях войны.

Когда Украина получит финансирование

Новый пакет станет первым вкладом Норвегии в финансирование гражданских расходов Государственного бюджета Украины на 2027 год.

Средства помогут покрыть финансовые потребности государства на рубеже 2026−2027 годов.

О выделении помощи Эйде объявил после встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Варшаве.

При этом конкретной даты перечисления средств норвежское правительство не назвало.

Как будут контролировать использование помощи

Финансирование будет проходить через механизмы Всемирного банка, предусматривающие проверку бюджетных расходов до возмещения.

Кроме того, использование средств подлежит внешнему контролю.

В норвежском правительстве подчеркнули, что прозрачность использования международной помощи, надлежащее государственное управление и борьба с коррупцией остаются важными условиями сотрудничества с Украиной.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+10
lider2000
lider2000
7 ноября 2026, 17:44
#
Потужно
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
7 ноября 2026, 21:16
#
Вже й на соцвиплати нема грошей? Довоювались ((
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