После закрытия межбанка в понедельник, 12 октября, курс доллара прибавил 16 копеек в покупке и столько же в продаже. Евро подорожал на 3 копейки в покупке и 4 в продаже.
Курс валют 12 октября: как закрылся межбанковский рынок
Валютный рынок
|
Открытие 12 октября
|
Закрытие 12 октября
|
Изменения
|
44,89/44,92
|
45,05/45,08
|
16/16
|
50,32/50,34
|
50,35/50,38
|
¾
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,68−45,21 грн. Евро покупают за 50,11 грн., а продают за 50,80 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,00−45,20, евро - 50,65−50,90 грн.
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Источник: Минфин
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