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12 октября 2026, 19:15 Читати українською

НБУ объяснил, почему инфляция снова ускорилась

В сентябре 2026 года инфляция в Украине ускорилась до 10,0% в годовом исчислении, а за месяц потребительские цены выросли на 2,1%. Об этом говорится в комментарии НБУ с ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

В сентябре 2026 года инфляция в Украине ускорилась до 10,0% в годовом исчислении, а за месяц потребительские цены выросли на 2,1%.
В сентябре 2026 года инфляция в Украине ускорилась до 10,0% в годовом исчислении, а за месяц потребительские цены выросли на 2,1%.
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По оценке Национального банка, общая инфляция оказалась значительно выше траектории июльского прогноза. Основными причинами стали усиление российских атак на производственную, складскую и логистическую инфраструктуру, а также удорожание горючего.

Горючее подорожало на 46,2%

Сильнее всего в годовом исчислении выросли цены на топливо — на 46,2%.

В НБУ объясняют это резкими колебаниями внешних цен на нефтепродукты, постепенно передаваемые в оптовые и розничные цены. Быстрее всего дорожали бензин и дизель, тогда как автогаз рос в цене медленнее.

Продукты снова начали дорожать быстрее

Рост цен на сырые продукты питания ускорился до 6,7% г/г.

Среди причин — меньшие урожаи и запасы овощей борщового набора, удорожание кормов, энергоносителей, транспортировка и хранение продукции.

После трех месяцев понижения снова начали дорожать яйца. Также ускорился рост цен на огурцы, в то время как яблоки и отдельные виды мяса дешевели медленнее.

Базовая инфляция выросла до 8,8%

Базовая инфляция в сентябре ускорилась до 8,8% г/г.

Обработанные продукты питания подорожали на 10,7%, непродовольственные товары — на 2,4%.

Среди продуктов наибольший вклад внесли безалкогольные напитки, колбасные изделия, сыры, рыба и морепродукты. На цены влияли повреждения производственных мощностей, более дорогое топливо, логистика и импорт.

Услуги подорожали на 13,7%

Цены на услуги выросли на 13,7% г/г.

Среди главных факторов НБУ называет удорожание высшего образования из-за увеличения оплаты труда преподавателей, а также роста арендной платы на фоне внутренней миграции.

Административно регулируемые цены ускорили рост до 13,6% г/г из-за повышения стоимости проезда в общественном транспорте, тарифов на водоснабжение и алкогольных напитков.

Что будет дальше

В НБУ ожидают, что повышенные затраты на транспортировку и хранение товаров, высокие цены на горючее, а также повреждения складской и логистической инфраструктуры будут продолжать поддерживать инфляционное давление в ближайшие месяцы.

Обновленный макроэкономический прогноз НБУ планирует обнародовать 29 октября 2026, а подробный Инфляционный отчет — 5 ноября.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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