Падел-Клуб — инвестиция или финансовая ловушка? Реально ли заработать 25% годовых? (видео)

Можно ли зарабатывать до 25% годовых на падел-клубе в Украине? Известность падела растет, новые корты открываются в Киеве и других городах, а предприниматели рассматривают этот спорт как перспективный бизнес.

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Но сколько действительно стоит открыть падел-клуб и когда он начнет приносить прибыль?

В новом выпуске Александр Бондаренко разбирает реальный бизнес-кейс: сколько обойдется открыть 4-кортовый падел-клуб в Киеве?

Считаем затраты на строительство и оборудование, ежемесячное содержание, потенциальную прибыль и сроки окупаемости.

Действительно ли можно окупить такой бизнес за 3−4 года? И какие риски следует учесть, прежде чем вкладывать сотни тысяч долларов в спортивный клуб?