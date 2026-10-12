Доллар снова приблизился к 45 грн: курс НБУ на 13 октября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 13 октября, на уровне 44,95 грн/$. По сравнению с 12 октября американская валюта подорожала на 7 копеек — накануне официальный курс составил 44,88 грн/$.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 13 октября, на уровне 44,95 грн/$.

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Евро подешевел

Официальный курс евро на 13 октября будет составлять 50,24 грн/€. Это на 7 копеек меньше, чем 12 октября, когда евро стоил 50,31 грн.

Таким образом, на 13 октября доллар снова приблизился к отметке 45 грн, тогда как евро немного ослаб по отношению к гривне.