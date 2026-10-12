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12 октября 2026, 11:48 Читати українською

Бизнесу приостановили возмещение НДС почти на 17 млрд грн

Бизнес приостановили бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму около 17 миллиардов гривен. Об этом написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Бизнес приостановили бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму около 17 миллиардов гривен.
Бизнес приостановили бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму около 17 миллиардов гривен.
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Остановка возмещения НДС

«Бизнесу приостановлено бюджетное возмещение НДС на сумму около 17 млрд грн. Ладно, хоть на Марафон нашлись. А то кто рейтинг власти будет спасать…», — так депутат прокомментировал распределение бюджетных средств.

Почему 17 миллиардов гривен имеют значение для бизнеса

Бюджетное возмещение НДС — это возврат предприятию средств по установленным Налоговым кодексом правилам, если оно имеет соответствующее право. Такой механизм особенно важен для экспортеров и других компаний, заявляющих значительные суммы налога на возврат.

Для предприятия задержка возмещения означает, что деньги, на которые он рассчитывал, не поступают на счет в запланированное время. Эти средства могли быть необходимы для расчетов с поставщиками, закупки сырья, выплаты зарплат или поддержки производства.

По разъяснению Государственной налоговой службы от 5 октября 2026 года, процедура возмещения предусматривает представление декларации и заявления, проверку правомерности заявленной суммы и последующее перечисление средств через Казначейство.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+60
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
12 октября 2026, 12:31
#
Бизнесу пора не сиськи мять, а закупать палатки, полевые кухни, оплачивать сцену, и вперёд: «одевайтесь тепло, берите зонтики, хорошее настроение и друзей». Пока ещё остался какой-то бизнес и какие-то люди. Посольство США поддержит!
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0
bosyak
bosyak
12 октября 2026, 15:07
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А яке пояснення «призупинки відшкодування»? Це ж саме головне, в статті про це ні слова…
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0
Romanenkas17
Romanenkas17
12 октября 2026, 15:47
#
Давно пора це робити, а то розжиріли на цих поверненнях ПДВ, звикли до райських умов.
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