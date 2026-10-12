Гривна укрепилась к доллару и евро: курс на 12 октября

В понедельник, 12 октября, средний курс доллара не изменился в покупке и подешевел на 5 копеек в продаже. Курс евро потерял 2 копейки в покупке и 1 копейку в продаже.

В понедельник, 12 октября, средний курс доллара не изменился в покупке и подешевел на 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,65−45,21 грн. Евро покупают за 50,09 грн, а продают за 50,79 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,90−45,10 грн, евро — 50,65−50,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,89−44,92 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,32−50,34 грн.

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