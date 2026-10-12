Цены на Brent и WTI пошли вниз после заявлений Трампа об «энергетическом перемирии»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 октября 2026, 10:39 Читати українською

Цены на Brent и WTI пошли вниз после заявлений Трампа об «энергетическом перемирии»

Мировые цены на нефть снизились на торгах в понедельник после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что россия и Украина якобы договорились прекратить атаки на энергетические объекты друг друга. Об этом пишет Reuters.

Мировые цены на нефть снизились на торгах в понедельник после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что россия и Украина якобы договорились прекратить атаки на энергетические объекты друг друга.
Мировые цены на нефть снизились на торгах в понедельник после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что россия и Украина якобы договорились прекратить атаки на энергетические объекты друг друга.
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как отреагировала нефть

Reuters увязывает реакцию рынка с ожиданиями возможного увеличения поставок российской нефти и нефтепродуктов.

Фьючерсы на Brent со снабжением в декабре на внутридневном минимуме опускались до $102,33 за баррель. Позже часть потерь была отыграна — котировки держались около $103,9, примерно на 1% ниже предыдущего уровня.

Американская WTI торговалась около $90,75 за баррель, а на минимуме 12 октября цена опускалась до $89,7.

Дизель также дешевеет

Снижение коснулось и дизельного горючего. По данным Reuters, контракты на дизель на бирже ICE падали примерно на 3%.

Рынок отреагировал, в частности, на заявление Трампа о якобы договоренности по поставкам российского дизеля на американский и мировой рынки.

Ранее российские поставки были ограничены санкциями, а сама россия сокращала экспорт горючего после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы.

Рынок пока не уверен в договоренностях

Главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер отметил, что заявления Трампа несколько снизили опасения по поводу дефицита предложения.

В то же время, по его словам, остаются вопросы, существует ли такая договоренность на практике и как долго она может действовать. Поэтому без более убедительных доказательств ее падение цен на нефть может оставаться ограниченным.

Российская сторона заявления Трампа к моменту публикации не комментировала. В Украине сообщили, что такая информация стала для них новостью, но заявили о готовности придерживаться подобной договоренности, если ее будет выполнять и Россия.

Энергетическое перемирие Трампа

11 октября Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и россией. По его словам, обе стороны согласились на прекращение ударов, которое должно было вступить в силу немедленно. В то же время, президент Владимир Зеленский в комментарии Axios заявил, что впервые услышал о такой договоренности от Трампа.

Зеленский также заявлял, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Позже стало известно, что перемирие предполагает потенциальное соглашение о взаимном прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Трамп, по данным издания, «очень злой» на Киев, поскольку считает, что украинские атаки на российские НПЗ повышают цены на бензин в США.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами