Цены на Brent и WTI пошли вниз после заявлений Трампа об «энергетическом перемирии»

Мировые цены на нефть снизились на торгах в понедельник после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что россия и Украина якобы договорились прекратить атаки на энергетические объекты друг друга. Об этом пишет Reuters.

Мировые цены на нефть снизились на торгах в понедельник после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что россия и Украина якобы договорились прекратить атаки на энергетические объекты друг друга.

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Как отреагировала нефть

Reuters увязывает реакцию рынка с ожиданиями возможного увеличения поставок российской нефти и нефтепродуктов.

Фьючерсы на Brent со снабжением в декабре на внутридневном минимуме опускались до $102,33 за баррель. Позже часть потерь была отыграна — котировки держались около $103,9, примерно на 1% ниже предыдущего уровня.

Американская WTI торговалась около $90,75 за баррель, а на минимуме 12 октября цена опускалась до $89,7.

Дизель также дешевеет

Снижение коснулось и дизельного горючего. По данным Reuters, контракты на дизель на бирже ICE падали примерно на 3%.

Рынок отреагировал, в частности, на заявление Трампа о якобы договоренности по поставкам российского дизеля на американский и мировой рынки.

Ранее российские поставки были ограничены санкциями, а сама россия сокращала экспорт горючего после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы.

Рынок пока не уверен в договоренностях

Главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер отметил, что заявления Трампа несколько снизили опасения по поводу дефицита предложения.

В то же время, по его словам, остаются вопросы, существует ли такая договоренность на практике и как долго она может действовать. Поэтому без более убедительных доказательств ее падение цен на нефть может оставаться ограниченным.

Российская сторона заявления Трампа к моменту публикации не комментировала. В Украине сообщили, что такая информация стала для них новостью, но заявили о готовности придерживаться подобной договоренности, если ее будет выполнять и Россия.

Энергетическое перемирие Трампа

11 октября Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и россией. По его словам, обе стороны согласились на прекращение ударов, которое должно было вступить в силу немедленно. В то же время, президент Владимир Зеленский в комментарии Axios заявил, что впервые услышал о такой договоренности от Трампа.

Зеленский также заявлял, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Позже стало известно, что перемирие предполагает потенциальное соглашение о взаимном прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Трамп, по данным издания, «очень злой» на Киев, поскольку считает, что украинские атаки на российские НПЗ повышают цены на бензин в США.