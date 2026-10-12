Продолжит ли доллар укрепляться до конца года и как высоко может подняться индекс DXY?
Доллар на подъеме, а евро под давлением? Куда двигается валютный рынок (видео)
В новом выпуске эксперт разбирает макроэкономические условия в США и других развитых странах, сезонность валютного рынка, ожидания по ставкам ФРС, банковские показатели, ликвидность и спекулятивные позиции.
На основе авторских индикаторов объясняет, почему доллар может оставаться сильным и какие сигналы будут указывать на возможный разворот тренда.
Источник: Минфин
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