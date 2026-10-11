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11 октября 2026, 13:14 Читати українською

США усиливают контроль за финансированием «Хезболлы»: при чем здесь золото и криптовалюты

США усиливают давление на финансовые сети «Хезболлы», пытаясь найти пути, по которым деньги поступают в группировку в обход санкций. В центре внимания — золото, криптовалюты и подставные компании, которые могут использоваться для сокрытия происхождения средств. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

США усиливают давление на финансовые сети «Хезболлы», пытаясь найти пути, по которым деньги поступают в группировку в обход санкций.
США ужесточают контроль за альтернативными источниками финансирования «Хезболлы»
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Вашингтон пытается ограничить не только прямые переводы из Ирана, но и другие источники финансирования «Хезболла». Внимание американских властей сосредоточено на золоте, криптовалютах и компаниях, через которые можно переводить деньги и скрывать их происхождение.

Золото, криптовалюты и обход санкций

Новые ограничения направлены прежде всего против Ирана и связанных с ним структур, объясняет Сами Надер, директор Института стратегических исследований Ближнего Востока. По его словам, Тегеран ищет способы обходить финансовые санкции, в том числе посредством операций с золотом и криптовалютами. Американские санкции должны перекрыть эти альтернативные каналы.

Если в Ливане будут обнаружены криптовалютные компании, связанные с соответствующими сетями, США могут потребовать от местных властей прекратить их деятельность. Также Вашингтон стремится усилить контроль над операциями с золотом.

Четыре источника финансирования «Хезболлы»

Кроме поддержки Ирана, у группировки есть и другие источники доходов. Экономист Антуан Фарах называет четыре основных: регулярные переводы из Тегерана, незаконная деятельность, международные пожертвования и сеть подставных предприятий.

К незаконной деятельности, по словам Фараха, относятся контрабанда наркотиков и торговля каптагоном в Ливане и за рубежом, в частности, в нескольких странах Латинской Америки. Финансовую поддержку также оказывают шиитские финансисты и сторонники группировки в разных странах мира.

Подставные компании, в свою очередь, могут приносить дополнительный доход, использоваться для отмывания денег и скрывать происхождение средств.

В то же время, по оценке Фараха, возможности «Хезболлы» пользоваться большинством этих источников финансирования существенно сократились. Один из факторов давления — усиление финансового регулирования в Ливане.

Ливан усиливает финансовый контроль

В Ливане готовят изменения к закону № 44 о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В частности, речь идет об установлении конечных бенефициарных владельцев компаний — лиц, фактически контролирующих бизнес или получающих выгоду от его деятельности.

Это должно помочь отслеживать, кому принадлежат предприятия, откуда поступают деньги и куда они направляются. По словам Фараха, такие требования могут усложнить использование подставных компаний для финансирования «Хезболлы».

Кроме того, Центральный банк Ливана усиливает регулирование пунктов обмена валют и компаний, осуществляющих денежные переводы. По оценке экономиста, это сужает возможности использовать такие каналы для перемещения средств в пользу группировки.

$200 млн от Ирана: позиция США

Отдельное внимание к финансированию «Хезболлы» привлекло сообщение Reuters о том, что группировка якобы получила от Ирана $200 млн наличными в предыдущем месяце. По данным издания, деньги должны были помочь десяткам тысяч семей, перемещенных из-за войны.

Государственный департамент США подверг сомнению информацию о том, что средства действительно поступили «Хезболле». В то же время в ведомстве подтвердили намерение и дальше ограничивать источники финансирования группировки с помощью санкций.

США также заявили о поддержке усилий легитимного правительства Ливана по восстановлению юга страны.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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