Магнит за 25 грн, иск на 65 тысяч: Верховный Суд объяснил правила компенсации за нарушение авторского права

Верховный суд рассмотрел спор об изображении Главных ворот дворца Потоцких в Ивано-Франковске, которое оказалось на сувенирных магнитах стоимостью 25 гривен. Автор требовал 65 тысяч гривен компенсации, однако суды определили ее размер в 6 тысяч гривен. Верховный суд объяснил, какие обстоятельства следует учитывать при определении компенсации за нарушение авторского права и какие доказательства должен предоставить истец. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Как изображение оказалось на сувенирном магните

Предметом рассмотрения Верховного Суда по делу № 344/1415/22 была кассационная жалоба автора на судебные решения в части определения компенсации за нарушение авторского права.

Автор утверждал, что опубликовал собственное графическое изображение Главных ворот дворца Потоцких в Ивано-Франковске в Facebook в 2014 году, а реконструкцию ворот — на Dribbble в 2016 году.

28 мая 2021 года он обнаружил в сувенирном магазине «Оле-Тур» магниты с этим изображением без указания авторства. Один магнит стоил 25 грн. Предприятие отклонило его претензию.

Автор требовал 65 тыс. грн компенсации, публикации информации о нарушении и предоставления сведений о лицах, причастных к производству и распространению экземпляров.

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Почему суды присудили 6 тысяч гривен

8 апреля 2025 года Ивано-Франковский городской суд частично удовлетворил иск: взыскал 6 тыс. грн компенсации и обязал предприятие опубликовать информацию о нарушении и содержании решения.

Суд установил, что на магните воспроизведено большинство графических элементов произведения, но отметил, что автор ссылался на редакцию закона, которая к моменту обнаружения нарушения уже не действовала. 1 июля 2025 года апелляционный суд оставил решение без изменений.

Представитель автора подал кассационную жалобу, утверждая, что суды недостаточно обосновали сумму и не учли умышленность, продолжительность и коммерческий характер нарушения.

Какую редакцию закона следует применять

Автор рассчитывал компенсацию по пункту «г» части второй статьи 52 Закона Украины № 3792-XII «Об авторском праве и смежных правах» в редакции, действовавшей до 22 июля 2018 года. Она предусматривала компенсацию от 10 до 50 тысяч минимальных заработных плат.

Однако 22 июля 2018 года вступили в силу изменения, внесенные Законом № 2415-VIII. Согласно новой редакции, компенсацию определяют как паушальную сумму на основе двойной, а в случае умышленного нарушения — тройной суммы вознаграждения, которую нарушитель должен был бы заплатить за разрешение на использование произведения.

Поскольку автор обнаружил нарушение в мае 2021 года, Верховный Суд отметил, что применять предыдущий порядок расчета компенсации было неправильно.

Что суд должен учитывать, определяя компенсацию

По заключению Верховного Суда, для взыскания компенсации следует доказать факт нарушения авторского права. В то же время ее размер должен быть обоснован с учетом обстоятельств дела.

Суд должен учитывать:

характер нарушения и ориентировочный размер причиненного ущерба;

продолжительность и объем использования произведения;

доход нарушителя;

количество лиц, чьи права нарушены;

намерения ответчика;

возможность восстановления предыдущего состояния и необходимые для этого усилия.

Размер компенсации должен соответствовать принципам справедливости, добросовестности и разумности. Суд также должен объяснить в решении, почему определил именно такую сумму.

Почему Верховный Суд не увеличил компенсацию

Истец не предоставил достаточных доказательств в обоснование заявленных 65 тыс. грн и умышленного характера нарушения. Верховный Суд согласился с выводом предыдущих инстанций о взыскании 6 тысяч гривен.

Кассационный суд подчеркнул, что проверяет правильность применения норм права, а не переоценивает доказательства. Поскольку доводы жалобы фактически сводились к несогласию с оценкой доказательств, кассационную жалобу оставили без удовлетворения, а решения предыдущих судов — без изменений.

Следовательно, размер компенсации за нарушение авторского права должен быть обоснован доказательствами и определен с учетом обстоятельств конкретного дела.