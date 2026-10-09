Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные — 9−12 октября. Доллар США подорожал на 4 копейки, в то время как евро вырос на 17 копеек. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Доллар и евро растут: курс НБУ на выходные
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Официальный курс валют
На 9−12 октября НБУ установил:
Для сравнения, прежний официальный курс доллара составлял 44,85 грн, а евро — 50,14 грн.
Источник: Минфин
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