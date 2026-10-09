После закрытия межбанка в пятницу, 9 октября, курс доллара подешевел на 4 копейки в покупке и на столько же в продаже. Курс евро снизился на 20 копеек в покупке и на 20 коп в продаже.
Межбанк закрылся падением доллара и евро
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
|
Открытие 9 октября
|
Закрытие 9 октября
|
Изменения
|
44,93/44,96
|
44,89/44,92
|
4/4
|
50,45/50,47
|
50,25/50,27
|
20/20
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,65−45,17 грн. Евро покупают за 50,11 грн., а продают за 50,80 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,07−45,12, евро — 50,65−50,85 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1