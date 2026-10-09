30 тысяч бутылок за одну ночь: как в Тоскане похитили элитное вино на 5 млн евро

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По данным издания Sky TG24, преступление произошло в ночь на 4 октября. Группа из как минимум семи человек сначала отключила сигнализацию и вывела из строя систему видеонаблюдения. Затем злоумышленники проникли на территорию винодельни, погрузили бутылки в два грузовика с помощью погрузчиков предприятия и скрылись.

Исчезновение вина заметили только на следующее утро, когда на работу пришли сотрудники.

Среди похищенного — бутылки трёх вин: Solaia, Tignanello и Guado al Tasso. По информации Sky TG24, все они были урожая 2023 года. В частности, пропало около 10 тысяч бутылок Solaia — вина, которое производят в количестве примерно 60−70 тысяч бутылок в год.

Генеральный директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла назвал нападавших хорошо подготовленной группой. Он также предположил, что это могут быть те же люди, которые в последние месяцы грабили другие итальянские винодельни.

«Мы все еще надеемся найти вино. Два грузовика не могут просто исчезнуть», — сказал Котарелла Financial Times.

Компания предупреждает покупателей

Marchesi Antinori начала информировать клиентов в разных странах о краже и призывать их проявлять осторожность в отношении предложений от неофициальных продавцов.

В компании опасаются, что похищенные бутылки могут быть предложены коллекционерам или владельцам заведений через неофициальные каналы. Такие предложения могут вызвать подозрения, в частности из-за ограниченных объемов производства Solaia.

Котарелла заявил, что компания стремится защитить рынок и предупредить потенциальных покупателей: бутылки, которые предлагают необычные источники по привлекательным ценам, могут быть похищены.