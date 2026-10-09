30 тысяч бутылок за одну ночь: как в Тоскане похитили элитное вино на 5 млн евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2026, 16:24 Читати українською

30 тысяч бутылок за одну ночь: как в Тоскане похитили элитное вино на 5 млн евро

Из винодельни Marchesi Antinori в итальянской Тоскане похитили 30 тысяч бутылок вина общей стоимостью около 5 млн евро. По данным итальянских СМИ, к ограблению причастны как минимум семь человек: они отключили сигнализацию, вывели из строя камеры наблюдения и вывезли бутылки на двух грузовиках. Об этом сообщает Sky TG24.

В Киеве и Киевской области сосредоточено 48% всех валютных средств украинцев на банковских счетах и 45,8% валютных депозитов.
Киев и область собрали почти 39 % средств украинцев, хранящихся в банках
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным издания Sky TG24, преступление произошло в ночь на 4 октября. Группа из как минимум семи человек сначала отключила сигнализацию и вывела из строя систему видеонаблюдения. Затем злоумышленники проникли на территорию винодельни, погрузили бутылки в два грузовика с помощью погрузчиков предприятия и скрылись.

Исчезновение вина заметили только на следующее утро, когда на работу пришли сотрудники.

Среди похищенного — бутылки трёх вин: Solaia, Tignanello и Guado al Tasso. По информации Sky TG24, все они были урожая 2023 года. В частности, пропало около 10 тысяч бутылок Solaia — вина, которое производят в количестве примерно 60−70 тысяч бутылок в год.

Генеральный директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла назвал нападавших хорошо подготовленной группой. Он также предположил, что это могут быть те же люди, которые в последние месяцы грабили другие итальянские винодельни.

«Мы все еще надеемся найти вино. Два грузовика не могут просто исчезнуть», — сказал Котарелла Financial Times.

Компания предупреждает покупателей

Marchesi Antinori начала информировать клиентов в разных странах о краже и призывать их проявлять осторожность в отношении предложений от неофициальных продавцов.

В компании опасаются, что похищенные бутылки могут быть предложены коллекционерам или владельцам заведений через неофициальные каналы. Такие предложения могут вызвать подозрения, в частности из-за ограниченных объемов производства Solaia.

Котарелла заявил, что компания стремится защитить рынок и предупредить потенциальных покупателей: бутылки, которые предлагают необычные источники по привлекательным ценам, могут быть похищены.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами