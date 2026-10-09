В Украине возросло число дел о подделке документов для бизнеса: 35 подозрений за месяц

В сентябре 2026 года в Украине открыли 42 уголовных производства по подделке документов для регистрации бизнеса — треть всех таких дел с начала года. Правоохранители также резко увеличили количество подозрений: за месяц их объявили 35 против трех в среднем раньше, сообщает Опендатабот.

В Украине увеличилось количество дел о подделке документов и препятствовании ведению бизнеса

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В сентябре 2026 года в Украине открыли 42 уголовных производства из-за подделки документов для регистрации бизнеса. Это треть всех подобных дел, зарегистрированных с начала года. Последний раз подобное количество фиксировали в 2021 году.

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Количество подозрений в таких производствах также возросло. В сентябре правоохранители вручили 35 подозрений - в среднем 3 в месяц по сравнению с предыдущими месяцами . Еще 20 дел уже передано в суд.

Более активно расследуются и дела о препятствовании законной деятельности бизнеса. В сентябре количество таких производств втрое превысило средний показатель за предыдущий период.