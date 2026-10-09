Доллар и евро дорожают: как изменился курс 9 октября

В пятницу, 9 октября, средний курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 7 копеек в продаже. Курс евро подорожал на 4 копейки в покупке и на 7 в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,67−45,21 грн. Евро покупают за 50,08 грн., а продают за 50,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,06−45,50 грн, евро — 50,60−50,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,93−44,96 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,45−50,47 грн.

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