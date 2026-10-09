До 12 300 грн от Эстонии для жителей прифронтовых территорий: регистрация будет длиться 10 октября

Эстонский совет по делам беженцев откроет 10 октября 2026 онлайн-регистрацию на гуманитарную денежную помощь для жителей прифронтовых и временно оккупированных территорий в пяти областях Украины. Как сообщает издание «На пенсии», подать заявку можно будет 10 октября только в течение одного дня — с 10:00 до 19:00.

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Информацию о регистрации обнародовали на официальном сайте Эстонского совета по делам беженцев. Все обращения будут проверяться в соответствии с критериями программы.

Кто может получить помощь и сколько выплачивают

Программа предназначена для пострадавших от войны жителей Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Размер пособия зависит от ситуации домохозяйства:

10 800 грн на человека единовременно — для проживающих вблизи линии фронта. Сумма рассчитана на шесть месяцев.

12 300 грн на человека одноразово — для эвакуированных или недавно перемещенных людей. Выплата покрывает три месяца.

2 000 грн. на взрослого и 3 000 грн. на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно — для наиболее уязвимых внутренне перемещенных лиц, находящихся за пределами районов активных боевых действий. Для этой категории отбор происходит через направление служб защиты, а не путем прямой онлайн-заявки.

Как подать заявку

Перед регистрацией следует подготовить документы всех членов домохозяйства:

паспорт или ID-карту, а для детей — свидетельство о рождении;

идентификационные налоговые номера;

документы, подтверждающие уязвимость семьи, например справку ВПЛ, документы об инвалидности или многодетности;

банковский счет в формате IBAN и подтверждение его реквизитов;

подтверждение текущего местоположения — например, фото чека из местного магазина, аптеки или почты вместе с паспортом. Документ должен быть датирован не ранее 8 октября 2026 года.

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При заполнении формы необходимо разрешить доступ к геолокации устройства. Заявки без данных о местоположении могут быть отклонены. Если от одного домохозяйства подали несколько заявок, то будут рассматриваться только последнюю.

Регистрация бесплатная. Организация не требует оплаты за оформление помощи, банковских паролей, PIN-кодов или CVV-кода карты.

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