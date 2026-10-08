После закрытия межбанка в среду, 7 октября, курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и столько же в продаже. Евро подорожал на 13 копеек в покупке и 14 в продаже.
Доллар и евро возвращаются к росту на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 8 октября
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Закрытие 8 октября
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Изменения
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44,83/44,86
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44,93/44,96
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10/10
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50,20/50,21
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50,33/50,35
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13/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,62−45,14 грн. Евро покупают за 50,04 грн., а продают за 50,73 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,05−45,07, евро — 50,58−50,84 грн.
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Источник: Минфин
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