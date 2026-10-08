Автогаз подорожал сразу на 38 копеек: сколько стоит топливо 8 октября

В четверг, 8 октября, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 2 копейки — до 89,17 грн/л, а дизельного горючего — на 3 копейки, до 98,43 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
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Как изменились цены
Средняя цена А-95 премиум составляет 93,36 грн/л, что на 8 копеек меньше, чем днем ранее.
- Бензин А-95 подорожал до 89,17 грн/л, А-92 — на 5 копеек, до 86,01 грн/л.
- Дизельное горючее стоит в среднем 98,43 грн/л.
- Заметнее всего за день подорожал автогаз — сразу на 38 копеек, до 44,95 грн/л.
Таким образом, 8 октября большинство основных видов горючего подорожало, тогда как премиальный А-95 немного снизился в цене.
Источник: Минфин
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