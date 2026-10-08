Автогаз подорожал сразу на 38 копеек: сколько стоит топливо 8 октября

В четверг, 8 октября, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 2 копейки — до 89,17 грн/л, а дизельного горючего — на 3 копейки, до 98,43 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».