Доллар опустился до 44,85 грн: курс НБУ на 9 октября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 9 октября, на уровне 44,85 грн/$. По сравнению с 8 октября американская валюта подешевела на 1 копейку — накануне официальный курс составил 44,86 грн/$.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 9 октября, на уровне 44,85 грн/$.

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Евро также снизился

Официальный курс евро на 9 октября составит 50,13 грн/евро.

Это на 2 копейки меньше, чем 8 октября, когда евро стоил 50,15 грн.

Таким образом, обе основные валюты продолжили незначительное снижение по отношению к гривне: доллар — до 44,85 грн, евро — до 50,13 грн.