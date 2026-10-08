Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 9 октября, на уровне 44,85 грн/$. По сравнению с 8 октября американская валюта подешевела на 1 копейку — накануне официальный курс составил 44,86 грн/$.
Доллар опустился до 44,85 грн: курс НБУ на 9 октября
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Евро также снизился
Официальный курс евро на 9 октября составит 50,13 грн/евро.
Это на 2 копейки меньше, чем 8 октября, когда евро стоил 50,15 грн.
Таким образом, обе основные валюты продолжили незначительное снижение по отношению к гривне: доллар — до 44,85 грн, евро — до 50,13 грн.
Источник: Минфин
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