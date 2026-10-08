Хотя евро упало до 17-месячного минимума, есть еще несколько причин, почему валюта может подешеветь еще больше

Евро опустилось до $1,1174, самого низкого уровня за 17 месяцев, и рынок все больше опасается, что проблемы еврозоны от высоких цен на энергоносители до бюджетной нестабильности отдельных стран будут усугубляться. Как отмечает Reuters, на этом фоне доллар получает дополнительную поддержку от высоких ставок в США и относительно устойчивой американской экономики.

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В 2026 году европейская валюта уже потеряла около 5% по отношению к доллару, а американская валюта, напротив, поднялась до 18-месячного максимума. Вот главные факторы, которые могут давить на евро в ближайшие месяцы.

1. ЕЦБ оказался в сложной ситуации

Европейский центральный банк одновременно пытается сдержать инфляцию и не затормозить экономику. В сентябре ЕЦБ повысил ставку еще на 25 базисных пунктов — до 2,5%. Это было уже второе повышение в 2026 году. Но после решения евро не укрепилось, а наоборот — подешевело.

Причина в том, что инвесторы оценивают не только уровень ставок, но и последствия дальнейшего их повышения. Инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8% против 3,2% в августе, почти вдвое превысив цель ЕЦБ в 2%.

По опросу Reuters, около 90% экономистов теперь ожидают еще одного повышения ставки ЕЦБ в декабре. В то же время у самого центробанка остается проблема: более агрессивное повышение ставок может ослабить экономику именно тогда, когда она уже сталкивается с дорогими энергоносителями и высокой стоимостью кредитов.

2. Проблемы Франции тянут вниз всю валюту

Отдельный риск для евро — ситуация с государственными финансами Франции. Инвесторы продают французские облигации, а разница между доходностью французских и германских бумаг растет.

На прошлой неделе этот спрэд показал самый большой недельный скачок за несколько десятилетий. Это означает, что рынок требует более высокой премии за риск, связанный с французским долгом.

Проблема имеет и политическое измерение: правительству Франции сложно провести бюджетные мероприятия на фоне большого дефицита, а в преддверии президентских выборов 2027 года неопределенность только растет. Опасения по поводу Франции уже распространяются на другие страны еврозоны.

3. Риски уже переходят в Италию

Давление на французский долговой рынок начало отражаться и на Италии. Разница между доходностью итальянских и немецких облигаций за неделю выросла сильнее всего со времен пандемии COVID-19.

Для валютного рынка это важно потому, что инвесторы оценивают не только отдельные проблемные страны, но и риск для всей еврозоны. Если опасения по поводу госдолга будут распространяться дальше, спрос на евро может уменьшаться.

4. Европа сильно зависит от энергоносителей

Еще одна проблема — энергетика. Европа значительно больше зависит от импорта энергоносителей, чем в США, а ее экономика имеет большую долю промышленности.

На фоне конфликта вокруг Ирана и атак на суда, цены на нефть остаются высокими. Более дорогие энергоносители одновременно повышают инфляцию и увеличивают расходы европейских компаний и домохозяйств.

Это создает для ЕЦБ особо неудобную ситуацию: высокая инфляция требует более жесткой политики, но сама причина частично находится вне контроля центробанка. Если цены на нефть и газ останутся высокими, экономический рост может замедлиться.

5. Доллар пока имеет больше аргументов на своей стороне

Евро ослабевает не только из-за проблем Европы. Доллар поддерживают высокие доходности американских облигаций и ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС.

Рынок сейчас оценивает вероятность еще одного повышения ставки Федеральной резервной системой в декабре примерно в 80−84%. Американская экономика также выглядит более устойчивой, чем европейская, что дополнительно поддерживает доллар.

В результате евро теряет одно из главных преимуществ — разницу в доходности активов в свою пользу.

6. Техническая картина также ухудшилась

С технической точки зрения ситуация для евро стала хуже после того, как курс опустился ниже диапазона, в котором он торговался длительное время.

По данным Reuters, ближайшей важной поддержкой является район $1,1161. Если этот уровень будет уверенно пробит, следующей целью может стать около $1,1065.

Еще ниже находится отметка в $1,10. Именно ее как возможный уровень для евро в ближайший месяц называет аналитик Macro Hive Бенджамин Форд. Это примерно на 2% ниже нынешнего курса.

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Таким образом, фундаментальные и технические факторы сейчас работают в одном направлении. Если проблемы с европейскими госфинансами усугубятся, цены на энергоносители останутся высокими, а ЕЦБ будет вынужден повышать ставки, несмотря на слабый рост, евро может продолжить падение.

В то же время, резкий обвал не является базовым сценарием для всех аналитиков: часть прогнозов предполагает стабилизацию валюты, если энергетический шок ослабится и ситуация на рынке европейских облигаций нормализуется. Но пока рынок больше опасается рисков для Европы, чем покупает евро на понижении.

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