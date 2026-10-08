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8 октября 2026, 16:37 Читати українською

100 млрд евро помощи Украине: эксперты выяснили, куда пошли деньги Германии

В июне немецкое правительство сообщило о в общей сложности 100 миллиардов евро, выделенных на помощь Украине с начала полномасштабной войны россии. Эксперты выяснили, что значительная часть этих средств осталась в Германии, пишет DW.

В июне немецкое правительство сообщило о в общей сложности 100 миллиардов евро, выделенных на помощь Украине с начала полномасштабной войны россии.
В июне немецкое правительство сообщило о в общей сложности 100 миллиардов евро, выделенных на помощь Украине с начала полномасштабной войны россии.
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Что говорят эксперты

Меньше половины средств, которые немецкое правительство предоставляет как «билатеральную помощь Украине», действительно попали в Украину. К такому выводу пришли эксперты группы Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики.

Из 100 миллиардов евро, которые, по данным Берлина, были выделены Киеву за время полномасштабной войны россии против Украины по состоянию на июнь 2026 года, в Украине осели всего 41,7 миллиарда, то есть 40 процентов, говорится в отчете института, обнародованном в четверг, 8 октября.

По данным Кильского института мировой экономики, 7,4 млрд евро составляла невоенная помощь Украине. В нее входят гуманитарная помощь, экстренная энергетическая помощь, а также финансирование восстановления украинских органов власти.

Кроме того, эта сумма включает выплаты на специальный счет Международного валютного фонда (МВФ), предназначенного для Украины, а также облегчение долгового бремени путем отсрочки обслуживания госдолга.

«Львиная доля того, что федеральное правительство засчитывает как гражданскую помощь „для“ Украины, на самом деле тратится в Германии — для украинок и украинцев, которые здесь живут», — цитирует институт руководителя экспертной группы Ukraine Support Tracker Кристофа Требеша.

Согласно отчету почти 27,5 миллиарда евро было потрачено на социальные выплаты украинским беженцам, более 7,1 миллиарда получили немецкие земли и общины в качестве компенсации за предоставление жилья и поддержки беженцам, еще 1,3 миллиарда евро пошли на экспортные и инвестиционные гарантии немецким предприятиям.

«Эти деньги не помогают украинскому правительству обороняться от российских атак. В конце концов, в случае социальных расходов на сирийских беженцев мы же не говорим о „билатеральной помощи для Сирии“», — говорит Требеш.

40 процентов военной помощи — гарантии на будущее

Кроме невоенной помощи, по данным федерального правительства Германии, 57,6 млрд евро из 100 составляет военная помощь Киеву.

По подсчетам Кильского института, из бюджетов Германии за последние годы следует около 22,7 миллиарда евро помощи с 2022 по 2025 годы. В то время как в бюджете на 2026 год заложено еще 11,6 миллиарда евро на военную помощь Украине, говорится в сообщении. Еще 22 миллиарда евро — это гарантированная или запланированная помощь в будущем.

В целом специалисты Кильского института насчитали 56,3 миллиарда выделенной или обещанной военной помощи Киеву с 2022 года, а это на 1,3 миллиарда меньше суммы, которую называет немецкое правительство. «Таким образом, 40 процентов из названной военной помощи — это лишь гарантии на будущее», — отмечают в институте.

Специалисты Ukraine Support Tracker критикуют немецкое правительство за «все менее упорядоченную» коммуникацию о помощи Украине. «Германия является однозначно крупнейшим донором Украины в Европе, — говорит Требеш и в то же время добавляет: — Сумма в 100 миллиардов евро вводит в заблуждение, если предоставляется как „билатеральная помощь для Украины“. Это обидно, особенно учитывая, что Германия так много делает».

Анализ объемов помощи Украине, по данным Кильского института, осложняет тот факт, что с июня 2025 года — после того как к власти в Берлине пришло правительство Фридриха Мерца — детали военной поддержки Киева больше не обнародуются. Во времена канцлера Олафа Шольца немецкое правительство вело перечень оказанной Украине военной помощи, который постоянно обновлялся.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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