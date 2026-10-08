Почти 2 трлн грн в ОВГЗ: сколько государственных облигаций имеют банки, бизнес и граждане

Граждане Украины продолжают увеличивать вложения в государственные облигации. По состоянию на 1 октября 2026 г. физические лица владели ОВГЗ на 167,5 млрд грн — за месяц их портфель вырос более чем на 4 млрд грн, или примерно на 2,7%. Об этом сообщило Министерство финансов.

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В то же время, большая часть украинских ОВГЗ принадлежит не населению, а банкам.

С 1,994 трлн грн государственных облигаций в обращении:

банки — 917,9 млрд грн, или около 46%;

НБУ — 655,8 млрд грн, или почти 33%;

юридические лица — 209,2 млрд грн, или около 10,5%;

физические лица — 167,5 млрд грн, или примерно 8,4%;

страховые компании — 25,7 млрд грн;

нерезиденты — 17,7 млрд грн;

территориальные общины — около 0,3 млрд грн.

Таким образом, банки остаются главными собственниками ОВГЗ, тогда как граждане занимают четвертое место после банков, НБУ и украинского бизнеса.

Граждане покупают все больше ОВГЗ

Интерес населения к государственным облигациям в 2026 году продолжает расти. В июле портфель физических лиц составил 159,3 млрд грн, а к началу октября вырос уже до 167,5 млрд грн.

Для сравнения, по состоянию на 1 октября бизнес держал ОВГЗ на 209,2 млрд грн. То есть предприятия владеют примерно на 42 млрд грн больше, чем население.

В то же время, доля граждан постепенно увеличивается. Год назад физические лица владели ОВГЗ примерно на 102,5 млрд. грн., тогда как юридические лица — на 172,4 млрд. грн.

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Сколько денег государство привлекло в сентябре

В сентябре Министерство финансов провело 11 аукционов по размещению ОВГЗ и привлекло в бюджет 18,8 млрд грн. Дополнительно на switch-аукционе инвесторам обменяли старые бумаги на более длинные облигации на 11,5 млрд грн.

В целом по результатам размещений и обмена в сентябре государство привлекло около 30,5 млрд грн. За январь-сентябрь 2026 через внутренний рынок ОВГЗ в бюджет поступило 373,9 млрд грн.

Приобрести государственные облигации могут физические и юридические лица через банки, брокеров или приложение «Дія». Номинал одной ОВГЗ составляет 1000 грн., $1000 или €1000.

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