Почти 2 трлн грн в ОВГЗ: сколько государственных облигаций имеют банки, бизнес и граждане

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 октября 2026, 16:16 Читати українською

Почти 2 трлн грн в ОВГЗ: сколько государственных облигаций имеют банки, бизнес и граждане

Граждане Украины продолжают увеличивать вложения в государственные облигации. По состоянию на 1 октября 2026 г. физические лица владели ОВГЗ на 167,5 млрд грн — за месяц их портфель вырос более чем на 4 млрд грн, или примерно на 2,7%. Об этом сообщило Министерство финансов.

Граждане Украины продолжают увеличивать вложения в государственные облигации.
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В то же время, большая часть украинских ОВГЗ принадлежит не населению, а банкам.

С 1,994 трлн грн государственных облигаций в обращении:

  • банки — 917,9 млрд грн, или около 46%;

  • НБУ — 655,8 млрд грн, или почти 33%;

  • юридические лица — 209,2 млрд грн, или около 10,5%;

  • физические лица — 167,5 млрд грн, или примерно 8,4%;

  • страховые компании — 25,7 млрд грн;

  • нерезиденты — 17,7 млрд грн;

  • территориальные общины — около 0,3 млрд грн.

Таким образом, банки остаются главными собственниками ОВГЗ, тогда как граждане занимают четвертое место после банков, НБУ и украинского бизнеса.

Граждане покупают все больше ОВГЗ

Интерес населения к государственным облигациям в 2026 году продолжает расти. В июле портфель физических лиц составил 159,3 млрд грн, а к началу октября вырос уже до 167,5 млрд грн.

Для сравнения, по состоянию на 1 октября бизнес держал ОВГЗ на 209,2 млрд грн. То есть предприятия владеют примерно на 42 млрд грн больше, чем население.

В то же время, доля граждан постепенно увеличивается. Год назад физические лица владели ОВГЗ примерно на 102,5 млрд. грн., тогда как юридические лица — на 172,4 млрд. грн.

Читайте также: С начала года ОВГЗ принесли бюджету почти 374 млрд грн: какую доходность получают инвесторы


Сколько денег государство привлекло в сентябре

В сентябре Министерство финансов провело 11 аукционов по размещению ОВГЗ и привлекло в бюджет 18,8 млрд грн. Дополнительно на switch-аукционе инвесторам обменяли старые бумаги на более длинные облигации на 11,5 млрд грн.

В целом по результатам размещений и обмена в сентябре государство привлекло около 30,5 млрд грн. За январь-сентябрь 2026 через внутренний рынок ОВГЗ в бюджет поступило 373,9 млрд грн.

Приобрести государственные облигации могут физические и юридические лица через банки, брокеров или приложение «Дія». Номинал одной ОВГЗ составляет 1000 грн., $1000 или €1000.

Как мы писали, Украинцы держат 110 млрд грн в военных облигациях: сколько государство уже вернуло

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
ForrestGump
ForrestGump
8 октября 2026, 16:26
#
Хто перший почне скидати перед обвалом?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами