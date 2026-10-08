Евро проседает — но действительно ли стоит его продавать? Последние события на Ближнем Востоке, скачок цен на нефть, проблемы во Франции, Испании и Германии давят на европейскую экономику и ослабляют евро по отношению к доллару. Но надолго ли?
Евро обвалился: стоит ли покупать? Риски для рынка и прогноз курса (видео)
В новом выпуске разбираем, что происходит по евро на мировых рынках и как это скажется на курсе в Украине.
Источник: Минфин
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