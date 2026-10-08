Индия сократила закупки российской нефти до минимума с марта 2022 года

Индийские нефтеперерабатывающие компании сокращают закупки российской нефти с поставкой в ноябре из-за резкого роста цен на Urals и усиления конкуренции со стороны Китая. Индийские покупатели все чаще возвращаются к нефти из стран Ближнего Востока, пишет Bloomberg .

Индийские нефтеперерабатывающие компании сокращают закупки российской нефти с поставкой в ноябре из-за резкого роста цен на Urals и усиления конкуренции со стороны Китая.

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Какова стоимость российской нефти

Цена российской нефти Urals с погрузкой в Балтийском море выросла до премии более $10 за баррель в Brent. Ранее этот сорт продавался со значительным дисконтом, но сейчас его цена почти сравнялась с ближневосточными сортами, по словам собеседников агентства.

Поэтому индийские НПЗ обращаются к поставщикам из Персидского залива. Часть российских грузов, которые раньше могли быть доступны Индии, сейчас предлагается китайским независимым нефтепереработчикам.

«Рост импорта российской нефти Китаем в последние месяцы усилил конкуренцию за эти баррели, которые иначе были бы доступны индийским НПЗ», — сказал старший менеджер Kpler Сумит Ритолия. По его словам, это частично связано с сокращением доступа Китая к иранской нефти.

Доля россии в импорте нефти Индии снизилась примерно до 35% в сентябре с максимума в 56% в июле, по данным Kpler. Средние поставки российской нефти за четыре недели до 4 октября составили около 310 000 баррелей в сутки — самый низкий показатель с марта 2022 года.

В то же время, поставки с Ближнего Востока растут. Потоки через Ормузский пролив возобновились примерно до 80% довоенного уровня, по оценке гендиректора Shell Ваеля Саванна. Для индийских НПЗ ближневосточная нефть имеет дополнительное преимущество из-за более коротких маршрутов и более низких затрат на транспортировку на фоне резкого роста ставок на танкерные перевозки.

Одним из факторов для индийских НПЗ остается риск американских санкций и тарифных мер против покупателей российской нефти. В то же время, собеседники Bloomberg отмечают, что нынешнее сокращение закупок связано прежде всего с экономикой соглашений: российская нефть потеряла ценовое преимущество над альтернативными поставками.