Греция планирует ввести 10% налог на прибыль от криптовалют

Греция готовится ввести 10% налог на прирост капитала от операций с криптовалютами. Соответствующий законопроект уже вынесен на общественное обсуждение. Об этом сообщает Сoindesk.

Греция готовится ввести 10% налог на прирост капитала от операций с криптовалютами.

Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Документ планируют подать в парламент в ноябре. Речь идет именно о законодательном предложении, а не об уже действующем налоге.

Доходы до 500 евро хотят освободить от налога

Согласно проекту, прибыль от криптовалют в размере до 500 евро в год не будет облагаться налогом.

Со суммы, превышающей этот порог, предлагается взимать 10% налога на прирост капитала.

Греческие власти пока не обнародовали прогнозы относительно того, сколько средств новый налог может принести бюджету.

Греческий крипторынок сложно оценить

Одной из проблем для властей остается оценка реального масштаба криптовалютного рынка страны.

По данным Reuters, значительная часть греческих инвесторов пользуется платформами, зарегистрированными за пределами Греции, поэтому точный объем сделок определить сложно.

Ставка будет одной из низших в ЕС

Предложенные 10% относительно низкой ставкой по сравнению с другими странами Евросоюза.

В Германии, Франции и Италии налоговая нагрузка на прирост капитала от криптоактивов составляет или может составлять более 25% в зависимости от конкретного режима и условий.

Европейские страны постепенно приближают налогообложение криптовалют к правилам, которые уже действуют для традиционных инвестиционных активов, в частности, акций. Это отражает растущую роль криптовалют в частных инвестиционных портфелях.