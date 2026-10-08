Гривна укрепилась к евро: как изменился курс 8 октября

В четверг, 8 октября, средний курс доллара прибавил 1 копейку в покупке и продаже. Курс евро потерял 9 копеек в покупке и продаже.

В четверг, 8 октября, средний курс доллара прибавил 1 копейку в покупке и продаже. Курс евро потерял 9 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,64−45,15 грн. Евро покупают за 50,07 грн, а продают за 50,75 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,87−45,00 грн, евро — 51,60−50,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,83−44,86 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,20−50,21 грн.

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