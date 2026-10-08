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8 октября 2026, 9:01 Читати українською

Почти 2 млрд евро за четыре года: сколько недвижимости украинцы приобрели в Испании

За 2022−2025 годы граждане Украины совершили в Испании 14 399 соглашений по приобретению жилья. Более половины пришлось на Валенсийское автономное сообщество, а 38% всех соглашений сосредоточено в провинции Аликанте. Об этом говорится в анализе эксперта по недвижимости Коста-Бланка Виталия Котенко со ссылкой на данные Генерального совета нотариата Испании за 2022−2025 годы.

За 2022−2025 годы граждане Украины совершили в Испании 14 399 соглашений по приобретению жилья.
За 2022-2025 годы граждане Украины совершили в Испании 14 399 соглашений по приобретению жилья.
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«В 2022 году украинцы совершили 2 708 сделки, в 2023-м 3 337, в 2024-м 4 135, в 2025-м 4 219. За четыре года годовое количество приобретений возросло примерно на 56%. В 2025 году это в среднем 11−12 объектов жилья каждый день», отмечает Котенко.

Данные за 2026 год в эту статистику еще не входят.

Более половины сделок пришлось на один регион

Самая большая концентрация украинских покупателей приходится на Валенсийское автономное сообщество. Из 14 399 приобретений 8 211 произведено именно здесь. Это 57% всех украинских соглашений с жильем в Испании.

По расчетам на основе нотариальных данных, общая стоимость приобретенного украинцами жилья в регионе составляет около €1,01 млрд:

  • 5517 сделок в провинции Аликанте, примерно €712 млн;
  • 2 297 в провинции Валенсия, около €261 млн;
  • 397 в провинции Кастельон, около €37 млн.

Таким образом, 38,3% всех украинских приобретений жилья в Испании пришлось только на провинцию Аликанте.

По состоянию на 30 июня 2026 г. в провинции Аликанте официально проживал 62 831 гражданин Украины, около 18% всех украинцев с действующими документами на проживание в Испании.

Периоды этих показателей разные, поэтому по ним нельзя определять долю украинцев, имеющих собственное жилье. Однако концентрация сделок заметна. Доля Аликанте в приобретении жилья более чем в два раза превышает долю провинции в украинском населении Испании.

Где именно покупают

В 2025 году украинцы приобрели 298 объектов жилья в городе Аликанте, 122 в Ориуэле, 89 в Бенидорме, 50 в Вильяхойосе, по 42 в Кальпе и Санта-Поле.

В Бенидорме по итогам года украинцы стали самой многочисленной группой иностранных покупателей жилья, совершив 89 сделок.

Средняя сумма украинского соглашения в провинции Аликанте за 2022−2025 годы составила около €129 тыс.

Виталий Котенко объясняет, почему эта цифра существенно отличается от цен, которые видит сегодня покупатель новостройки на севере Коста-Бланки.

«Провинция Аликанте объединяет очень разные рынки. Сам город Аликанте большой, университетский, с большим фондом вторичного жилья. Есть Торревьеха, Ориуэла и другие города со своей структурой предложения. В то же время на севере Коста-Бланки есть районы, где активно строят новое жилье и цены совсем другие. Поэтому средняя цифра по провинции не показывает, сколько стоит типичная новостройка возле Бенидорма», — объясняет Котенко.

Средняя сумма сделки украинского покупателя также росла. В IV квартале 2025 года в провинции Аликанте она составляла уже около €160 тыс.

Кто стоит за 14 399 сделками

По состоянию на 30 июня 2026 г. действующие документы на проживание в Испании имели 353 009 граждан Украины. Из них 262782 находились под временной защитой.

При этом почти 79% соглашений с жильем в 2022—2025 годах совершили резиденты Испании: 11 370 против 3 029 соглашений нерезидентов.

Временная защита и статус резидента не противоречат друг другу. Человек может находиться под временной защитой и быть резидентом Испании. Также эти данные ничего не говорят о происхождении средств на приобретение жилья.

«Среди моих клиентов есть люди, которые продали недвижимость в Украине, есть предприниматели с капиталом, сформированным еще до переезда. Часть продолжает вести бизнес в Украине, часть работает на международном рынке. По паспорту или статусу резидента источник средств определить невозможно», — говорит Котенко.

Поэтому за 14 399 сделками стоят люди с разными доходами, источниками капитала и жизненными обстоятельствами.

Что покупают украинцы с большими бюджетами

Официальные данные позволяют увидеть количество и стоимость сделок, но не показывают, по каким критериям люди выбирают жилье.

В практике Котенка, который работает с новостройками на севере Коста-Бланки, бюджеты части украинских клиентов значительно выше средних показателей по провинции.

Одна из таких локаций, Финестрат. Это муниципалитет в провинции Аликанте, граничащий с Бенидормом. За пределами региона его название известно гораздо меньше, хотя в последние годы здесь активно развивается новое жилищное строительство.

В 2026 году типичный бюджет запроса среди украинских клиентов Котенко на новые апартаменты в Финестрате составляет около €400 тыс., на современные виллы от €700 тыс.

Эти цифры касаются отдельного сегмента покупателей новостроек и не характеризуют всех украинцев, приобретающих жилье в Испании.

«Среди покупателей с большим бюджетом много людей, которые до переезда жили в современных комплексах Киева и других крупных городов. Они привыкли к панорамным окнам, современным инженерным системам, благоустройству, закрытой территории, местам для спорта и отдыха. Часть продолжает работать онлайн, поэтому нужно нормальное рабочее место, а в некоторых комплексах есть коворкинги. Для семей с детьми важна закрытая территория, где ребенок может сам пойти в бассейн, на спортивную или детскую площадку», — рассказывает Котенко.

Старый жилищный фонд не всегда отвечает таким требованиям. Поэтому покупатели, имеющие больший бюджет и ищущие именно современный формат жилья, чаще рассматривают новостройки.

Этим частично объясняется разница между средними €129 тыс. по провинции Аликанте и значительно более высокими бюджетами части украинских покупателей новостроек.

Почему выбирают Коста-Бланку

Климат и море были преимуществами Коста-Бланки задолго до 2022 года. За последние годы добавился еще один фактор: здесь сформировалось большое украинское общество.

По наблюдениям Котенко, в Финестрате, Бенидорме и соседних городах украинский язык стал частью повседневной жизни. В школах учатся украинские дети, работают врачи, стоматологи, мастера, тренеры и другие специалисты. Появились рестораны, пекарни, спортивные секции и бытовые услуги.

После переезда людям нужно заново решать обычные вопросы: школа, врач, спорт для детей, быт. Когда рядом есть люди, к которым можно обратиться по-украински, адаптироваться проще. Особенно семьям с детьми", — говорит Котенко.

Для людей, оказавшихся в другой стране из-за войны, это имеет практическое значение. Не нужно начинать абсолютно все с нуля, а детям проще попасть в среду, где они не чувствуют себя единственными иностранцами.

Что показывают эти €2 млрд

За четыре года украинцы совершили в Испании 14 399 соглашений с жильем ориентировочной стоимостью €1,8−1,9 млрд. Более половины пришлось на Валенсийское автономное сообщество.

Но покупка жилья в Испании не означает автоматического решения остаться здесь навсегда.

Часть жителей Украины живет между двумя странами. Часть перевезла семью в Испанию, но продолжает работать или вести бизнес в Украине. Для кого жилье в Испании стало решением на период, продолжительность которого в 2022 году невозможно было предусмотреть.

Нотариальная статистика фиксирует сделку, но не причину ее осуществления и дальнейшие планы человека.

Поэтому 1,8−1,9 млрд евро показывают масштаб приобретения украинцами жилья в Испании, но не отвечают на вопрос, сколько из этих людей связывают с ней свое будущее. Для многих ответ все еще зависит от того, когда и какой будет возможность вернуться домой.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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