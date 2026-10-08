Украинцы в сентябре активно покупали валюту: чистый спрос на доллар вырос на 27,7%

В сентябре 2026 года украинцы купили наличной валюты на $739,9 млн больше, чем продали. Это на 65,1% больше, чем в августе, и самый высокий показатель за последние шесть месяцев. Наибольший чистый спрос пришелся на доллар — $405,3 млн, что на 27,7% больше месяца в месяц. Это максимум с марта. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В сентябре 2026 года украинцы купили наличной валюты на $739,9 млн больше, чем продали.

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Спрос на евро вырос в 2,5 раза

Чистый спрос на евро в сентябре составил $331,5 млн в эквиваленте — в 2,5 раза больше, чем в августе. Еще $3,1 млн чистого спроса пришлось на другие валюты.

В общем объеме наличных валютных операций доллар занимал 68,7%, евро — 27,6%, другие валюты — 3,7%.

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Евро вернулся после августовского провала

После августовского минимума спрос на евро резко восстановился и приблизился к июньским уровням.

Одним из факторов могло быть удешевление евро по отношению к доллару в сентябре — примерно с 1,16 до 1,13 за EUR/USD. Это могло стимулировать часть населения покупать евро на проседании.

В то же время, такое объяснение является рыночной интерпретацией, а не прямой причиной, установленной официальной статистикой.

Доллар тоже набирает обороты

Чистый спрос на доллар в сентябре достиг $405,3 млн, что стало самым высоким за шесть месяцев.

Рост интереса к наличной валюте может быть связан с сезонным накоплением сбережений, а также с повышенным вниманием населения к инфляционным и девальвационным рискам.

В итоге сентябрь показал заметный возврат спроса и на доллар, и на евро после более слабого августа.

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