НБУ напомнил банкам: без законных оснований отказывать в проведении платежей нельзя

Национальный банк Украины напомнил банкам и небанковским предоставлятелям платежных услуг, что отказ в проведении платежа возможен только на основании, прямо предусмотренным законодательством. Если таких оснований нет, то платежная инструкция клиента должна быть выполнена. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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Разъяснение появилось после ряда определений Высшего антикоррупционного суда и обращений по поводу случаев, когда банки и другие учреждения не проводили отдельные операции, в том числе платежи для внесения залога в уголовных производствах.

Платежи для внесения залога должны производиться

НБУ особо подчеркнул, что надлежащим образом оформленная платежная инструкция на внесение залога является законной операцией.

Залог может внести не только подозреваемый или обвиняемый, но и другое физическое или юридическое лицо.

При этом поставщик платежных услуг имеет право отказать в принятии инструкции только при наличии законных оснований — например, если неправильно заполнены обязательные реквизиты, нет необходимых документов или платеж подал лицо, не имеющее права распоряжаться счетом.

Причину отказа должны объяснить сразу

В случае отказа банк должен немедленно уведомить клиента конкретную причину и сослаться на соответствующую норму законодательства.

Отдельно НБУ обратил внимание на практику, когда законодательные ограничения могут маскироваться под технические проблемы.

Если платеж не производится именно по правовым ограничениям, объяснять это техническими причинами банк не должен.

Финмониторинг не дает безграничного права блокировать операции

Банки обязаны проводить надлежащую проверку клиентов и применять риск-ориентированный подход в рамках финансового мониторинга.

В то же время, сам по себе финмониторинг не является универсальным основанием для отказа в платеже.

Остановка или отказ в проведении операции допускаются только в случаях и порядке, определенных законодательством в сфере AML.

НБУ усилит внимание при надзоре

Регулятор подчеркнул, что при надзоре будет отдельно проверять, как банки и платежные учреждения соблюдают эти требования.

Ключевая позиция НБУ такова: если законных оснований для остановки сделки или отказа в ее проведении нет, платеж клиента должен быть выполнен.